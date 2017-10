”Vorbim de cateva mii de magazine online angrenate in fenomenul Black Friday, milioane de produse cu pret redus, mii de angajati implicati, de la faza de planificare la cea de executie, deci un efort logistic considerabil concentrat intr-o singura zi. Totodata, avand in vedere cresterile inregistrate de Black Friday in fiecare an, atat din perspectiva numarului cumparatorilor, cat si a valorii vanzarilor, consideram esential sa asiguram o buna informare a retailerilor relativ la provocarea organizarii evenimentului de shopping astfel incat sa ofere cu fiecare an o experienta cat mai buna clientilor”, a declarat Florinel Chis, director executiv al Asociatiei Romane a Magazinelor Online.

Anul trecut, vanzarile de Black Friday au depasit 120 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de 2015 si cu 60% mai mari fata de 2014.

”Comertul online in Romania are un potential foarte bun de crestere asa cum o arata si cifrele post-Black Friday. Explicatia e simpla - clientii au acces la o gama vasta de produse, pot face comparatie de preturi, este asadar un canal perfect transparent, beneficiaza de servicii cu valoare adaugata si, in plus, economisesc timp si bani. Pentru magazine, avantajele sunt legate de investitia initiala minima in deschiderea magazinului, costurile reduse de operare si accesul la un numar mult mai mare de clienti”, a mai adaugat Florinel Chis.

Anul trecut comertul online din Romania a avut un avans de 38% la o valoare de 2,05 miliarde de euro, conform raportului european privind comertul electronic realizat de Global Ecommerce Association. Romania s-a clasat astfel pe primul loc in Europa dupa rata de crestere si pe locul doi la nivel global, dupa Australia, care a inregistrat un avans de 40%.

Pentru anul in curs, ARMO estimeaza o valoare a retailului online autohton de peste 2,5 miliarde de euro si un potential de dublare a acestei valori pana in 2020.

Printre magazinele membre ARMO se numara: AVStore, F64, Elefant, FashionUp, evoMAG, SevenSins.ro, eMAG, PC Garage, Romstal.