iPhone X este disponibil la precomanda in oferta Quickmobile de vineri dimineata. In doar trei zile de la startul precomenzilor, retailerul a inregistrat 1.200 de precomenzi pentru noul varf de gama al producatorului american Apple.

„Faptul ca, in doar trei zile, peste 1.200 de utilizatori au platit integral, in avans, in medie, 1.250 de euro pentru varful de gama al Apple ne arata ca am reusit sa cream o comunitate mare de clienti fideli, care isi doresc sa aiba primii cele mai noi telefoane si care au incredere in compania si serviciile noastre. Facand o comparatie, numarul clientilor care au virat, in medie, 5.700 de lei in contul Quickmobile in 3 zile este mult mai mare decat al celor care isi deschid depozite de aceasta suma la o banca, iar acest lucru ofera o valoare uriasa companiei noastre”, a declarat Tudor Tiboc, General Manager al Quickmobile.

Din totalul precomenzilor plasate de catre romani, jumatate au vizat varianta telefonului iPhone X de 64 de GB. Cei care au ales aceasta varianta a terminalului au preferat culoarea space gray. Restul precomenzilor au fost pentru varianta de 256 de GB a varfului de gama, culoarea preferata de catre romani fiind tot space gray.

Modelul iPhone X de 64 GB este disponibil in oferta retailerului la pretul de 5.299 de lei, in timp ce varianta de 256 GB este comercializata de catre Quickmobile la pretul de 6.099 de lei. Preturile includ TVA si garantia standard de 2 ani.

„Apetitul romanilor pentru telefoanele Apple este tot mai mare, iar acest lucru l-am putut observa cu usurinta de-a lungul anilor. Daca anul trecut, modele iPhone 7 si 7 Plus au inregistrat 1.000 de precomenzi, anul acesta, iPhone 8, 8 Plus si iPhone X au generat, insumat, peste 1.800 de precomenzi”, a incheiat Tudor Tiboc.