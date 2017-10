Black Friday 2017 la evoMAG incepe pe 1 noimebrie, oferind discount-uri de pana la 70% la aproape 30.000 de produse din circa 2.000 de repere. Cele mai mari reduceri din an vor viza aproape toate categoriile de produse. Astfel, preturi mai mici vor fi la telefoane mobile si accesorii, tablete, laptopuri, televizoare si echipamente multimedia, monitoare, imprimante, electrocasnice, componente PC, produse de ingrijire personala, din categoria sport & fitness etc, conform unui comunicat de presa emis de catre retailar.

„Anul acesta, evoMAG va desfasura campania de Black Friday in perioada 1 – 19 noiembrie. Extindem perioada cu cele mai importante reduceri din an, pentru a le oferi clientilor nostri posibilitatea de a achizitiona mai devreme produsele pe care si le doresc. Ne-am gandit ca daca avem deja produsele si reducerile stabilite, sa le si oferim clientilor. De asemenea, modificarile aduse la interfata site-ului vor imbunatati experienta de cumparare a clientilor, iar parteneriatele pe care le avem cu companiile de curierat, la care se adauga livrarea cu flota proprie si punctele de livrare disponibile, ne aigura ca produsele vor ajunge la clienti mai rapid ca anii trecuti”, spune Mihai Patrascu, CEO evoMAG.

Black Friday 2017 la evoMAG: Editia din acest an se va desfasura in 3 runde

evoMAG va desfasura editia din acest an a Black Friday in intervalul 1 – 19 noiembrie, pe parcursul a trei runde de reduceri:

- Runda 1 - intre 1 si 5 noiembrie

- Runda 2 - intre 7 si 14 noiembrie

- Runda 3 - intre 17 si 19 noiembrie

In fiecare noua runda de Black Friday vor fi incluse si produse diferite, care nu au beneficiat de reduceri in rundele anterioare. De Black Friday, clientii vor putea achizitiona televizoare de la 349 lei, sau cu preturi reduse aproape la jumatate, telefoane mobile cu pana la 48% mai ieftine, electrocasnice cu preturi mai mici cu pana la 35% etc, se arata in comunicatul de presa.

Black Friday 2017 la evoMAG: Mai multe metode de plata si reduceri in functie de acestea

In perioada de Black Friday, evoMAG pune la dispozitia clientilor mai multe optiuni de plata. Spre exemplu, la evoMAG, produsele cumparate pot fi platite in aceasta perioada in 18 rate fara dobanda prin Banca Transilvania, in 11 rate fara dobanda prin cardul de credit de la ING, in 7 rate fara dobanda prin UniCredit si in 6 rate fara dobanda prin BRD, BCR, Banca Transilvania, Garanti Bank si Alpha Bank.

Clientii pot beneficia de o reducere suplimentara de 10% la orice comanda mai mare de 600 de lei, in cazul in care vor accesa un credit online de la Credius, precizeaza reprezentantii retailarului online.

Clientii vor putea primi produsele comandate intr-una sau in trei ore de la plasarea comenzii, daca opteaza pentru livrare rapida. Aceasta optiune este disponibila pentru produsele comandate pana pe data de 15 noiembrie. Cat priveste produsele comandate in intervalul 17 – 19 noiembrie, in ultima runda de Black Friday, jumatate dintre acestea vor fi livrate in 48 de ore, urmand ca restul produselor sa ajunga la clienti in cel mult 4 zile de la plasarea comenzii.

