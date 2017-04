Desi orice roman care realizeaza venituri (salariat sau PFA) poate redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru o cauza sociala, doar 22% din contribuabili au decis sa faca acest pas pentru a controla unde se duc banii lor si, in fond, pentru a face bine, potrivit datelor ANAF.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Orice roman poate redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Bani redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016.

Afla de aici cum poti sa redirectionezi 2%.

In anul fiscal 2015, doar 1,8 milioane de romani cu venituri (salarii sau PFA) au ales sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit, desi in Romania exista peste 8,3 milioane de contribuabili (persoane fizice si persoane fizice autorizate), potrivit datelor ANAF. Pe scurt, doar 22% din numarul total de romani cu venituri au completat si depus Formularul 230 si Formularul 200 prin care sunt redirectionati bani pentru a sustine o cauza sociala.

"Numarul total de solicitari de redirectionare a 2% din impozitul pe venit inregistrate a fost 1.838.674 din care 1.665.140, prin intermedul formularului D 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pina la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, diferenta de 173.534 prin intermediul formularului D 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania, depus de persoanele fizice autorizate/ persoane fizice care obtin venituri, altele decat cele de natura salariala", spun reprezentantii ANAF, la solicitarea wall-street.ro.

Cati bani s-au strans prin redirectionarea a 2%

In 2015, s-au strans 157.827.402. lei (35 milioane euro), suma totala virata de la bugetul de stat catre entitatile non-profit (fundatie, asociatie, ONG) care cheltuiesc banii pentru sustinerea cauzelor sociale, arata datele ANAF. De acesti bani au beneficiat 29.633 de entitati non-profit.

Entitatile catre care romanii au redirectionat cei mai multi bani sunt: Asociatia Help Autism, Fundatia pentru SMURD, Fundatia Hospice Casa Speratei, Organizatia Salvati Copiii!, Asociatia de Caritate din Armata Romaniei - Camarazii. Printre primele 10 se afla si o manastire, Manastirea Lainici din judetul Gorj.

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.