Tu ti-ai abandona copilul? Tu i-ai omorat orice speranta si orice sansa la o viata mai buna parasindu-l intr-o casa de copii? Daca nu, tu poti face diferenta cu directionarea a 2% din impozitul pe venit, bani pe care ii dai gratuit si nu din buzunar pentru a ajuta macar o parte din miile de copii abandonati sa iasa din "ghearele statului", sa nu mai fie institutionalizati, sa traiasca in centre mai bune sau chiar in sanul unor familii. Practic, sa aiba o viata normala, ca noi toti.

In Romania, 8.266 de copii sunt condamnati la institutionalizare, in 200 de institutii de tip vechi si nu doar atat. Ei sunt practic izolati si indepartati de o copilarie sanatoasa si normala, de care se bucura poate copiii vostri, dar de care ceilalti nu au parte, cei care traiesc in orfelinate si centre de stat. Adica vorbim de copii institutionalizati, pe care multe ONG-uri incearca sa ii scape de aceasta condamnare.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Orice roman poate redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Banii redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016. Afla de aici cum.

De ce este important ca un copil sa scape de institutionalizare, "gheara statului"

Abandonarea copiilor in institutiile statului - orfelinate si centre de stil vechi - are efecte asupra celor mici de natura fizica, psihica, emotionala, intelectuala si sociala si nu mai pot face fata vietii si relatiilor interumane. Pe scurt, institutionalizarea distruge copiii si le schilodeste viata, sustine asociatia Hope and Homes for Children Romania, una dintre cele mai mari ONG-uri care lupta pentru inchiderea acelor institutii si pentru cresterea copiilor in sanul familiilor si primind afectiune, atentie si o sansa la viitor.

Aici intra si rolul tau benefic, daca completezi Formular 230 (pentru salariati) sau Formularul 200 (pentru freelanceri), pentru a redirectiona 2% catre orice ONG sau cauza doresti.

Banii care previn ruperea de copiilor de familie sau ii ajuta pe cei mici sa iasa din orfelinate

Spre exemplu, Hope and Homes for Children Romania (HHC Romania), prezenta in tara din 1998, strange anual 19.000-20.000 de lei din redirectionarea romanilor a 2% din impozitul pe venit si un total de aproape 124.000 lei din 2005 pana in 2016. Ce a facut cu banii?

"Fondurile adunate prin prevederea 2% merg spre programul de prevenire a separarii copilului de familie. Prin acest program, copii care risca sa fie abandonati de parinti in orfelinate de cele mai multe ori din cazua saraciei raman alaturi de falimie lor. Pana acum, am prevenit separarea a peste 25.000 de copii de familiile lor, printr-o abordare diversificata a formelor de asistenta oferite familiilor: fie ca vorbim de consiliere sau de sprijin material, interventia se axeaza pe nevoile individuale ale familiei respective, iar decizia de sprijin e luata de o echipa de specialisti care, pe baza unor criterii si a unor indicatori particulari, decid daca interventia e binevenita sau nu", spun reprezentantii Hope and Homes for Children Romania.

4.985 copii au fost scosi din institutii, iar alti 912 urmeaza sa paraseasca institutiile in curs de inchidere

25.787 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, 862 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta

HHC Romania a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 53 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere

a instruit 8.125 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului

1.812 copii au fost primiti in centrele de zi, iar 843 in regim de urgenta

prin serviciile dezvoltate de HHC Romania, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate

"In acelasi timp, organizatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Pana in acest moment, 40.280 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2022 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra", spun reprezentantii ONG-ului.

Tu ce faci pana pe 25 mai? Poti trimite Formularul 230 sau 200 catre ONG-ul si cauza dorite. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.