Aproape 10.000 de cazuri de taieri ilegale de arbori au fost inregistrate anul trecut la nivel national, cele mai multe in Mures, Brasov si Olt, 42% din cazuri fiind depistate de cetateni, arata un raport Greenpeace Romania. Ca volum de lemn taiat ilegal, cele mai mari cantitati au fost inregistrate in judetele Maramures, Iasi si Cluj, iar prejudiciul total estimat de autoritati pentru perioada 2015-2016 este de aproximativ noua milioane de euro.

Astfel, la nivel national au fost inregistrate 9.444 de cazuri de taieri ilegale de arbori, ceea ce reprezinta o medie de 26 de cazuri pe zi, potrivit News.ro.

Cele mai multe situatii de taieri ilegale au fost identificate in judetele Mures (1.057), Brasov (664) si Olt (605).

Din punct de vedere al volumului de lemn taiat, raportul arata ca din judetele Maramures, Iasi si Cluj au disparut cele mai mari cantitati de lemn, cele trei judete inregistrand 52 la suta din volumul de lemn taiat ilegal la nivel national.

Prejudiciul total estimat de autoritati pentru perioada 2015-2016 este de aproximativ noua milioane de euro, cel mai mare prejudiciu fiind creat in judetul Maramures. De asemenea, in urma controalelor facute de autoritati in 2016, 1.146 de mijloace de transport au fost confiscate si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 33 de milioane de lei, cele mai multe in Arges (2.106 contraventii), Vrancea (1.969 de contraventii) si Mures (1.455 de contraventii).

Din totalul cazurilor de taieri ilegale, 42 la suta au fost depistate de cetateni, judetele cu cel mai mare grad de implicare a cetatenilor fiind Arges si Dambovita, precizeaza autorii raportului.

„Cifrele arata ca implicarea societatii civile a avut un rol extrem de important si fara precedent in identificarea si semnalarea cazurilor de taieri ilegale. Astfel, 42 la suta dintre cazurile investigate, respectiv 3.986, au fost identificate de cetateni si semnalate autoritatilor, prin instrumentele puse la dispozitie de catre autoritati: Radarul Padurii, aplicatia mobila Inspectorul Padurii, site-ul www.inspectorupadurii.ro, dar si prin platforma on-line lansata de Greenpeace Romania, www.salvezpadurea.ro”, noteaza acestia.

Potrivit Greenpeace Romania, aplicatia mobila Inspectorul Padurii a fost instalata de peste 60.000 de utilizatori, iar din totalul apelurilor efectuate la 112 pentru a verifica transportul de material lemnos, 1 din 5 a dus la descoperirea unei infractiuni, 3.184 de transporturi verificate in urma apelurilor nefiind inregistrate in baza de date a sistemului de prevenire a taierilor ilegale.

Sursa foto: Pixabay.com