Are doar 28 de ani, este bucurestean si a facut intr-un an si jumatate un milion de dolari - legal si (deci) fara nicio afiliere politica. Alin Bugeac este antreprenor in zona de eCommerce, gasind oportunitati mari in a vinde produse pe Amazon si, in paralel, a tine cursuri pentru a ajuta si alti romani sa intre pe acest segment. Ce este AMZ Hub , ce ponturi are Alin si ce sfaturi ofera intreprinzatorilor, afla din interviul de mai jos.

Raportat la un business normal, business-ul Amazon ofera mai multe posibilitati, fiind si mai sigur, considera Alin. "Pentru mine, ideea de a face un business din fata laptop-ului, a avea libertatea de a calatori...sunt inegalabile", subliniaza antreprenorul.



Cum intri in business? "Multi dintre noi gasesc scuze, inainte de a gasi solutii! Trebuie, deci, sa iti doresti cu adevarat sa intri intr-o astfel de afacere. Apoi, trebuie sa faci o analiza foarte buna a pietei pe care intri - cum sunt concurentii, ce volum de vanzari au, ce ruleaza, de cat timp sunt pe piata. Toate acestea te fac sa fii constient pe ce nisa sau nise poti intra".



Cursantilor le recomanda sa gaseasca o nisa mai putin competitiva, pe care bugetul de start-up nu este foarte mare. "Daca vrei sa intri sa te bati cu un mastodont care face 50-100.000 $ pe luna ai avea nevoie de multi bani pentru marketing. Plus, mai trebuie sa ai ceva in vedere - nu stii inca cum merg lucrurile, ca novice in acest business".

Alin tine cursurile AMZ Hub pentru mai multe motive - este un mijloc eficient de a se ajuta pe sine insusi sa ramana si sa fie la curent cu ce se intampla in Universul eCommerce si in special pe Amazon.com, construirea unei comunitati de sute de oameni care se sprijina reciproc, vin cu intrebari si solutii diferite care pot fi implementate de altii. "Este loc pentru toti".

De ce nu Romania? Piata este inca prea mica si mai trebuie educata. "Nu o poti compara cu cea din SUA, unde oamenii deja au un istoric masiv in spate. Piata locala este pe un trend bun - acum 5 ani oamenii nu aveau curaj sa cumpere aproape deloc online, acum deja exista varianta de one click buy! Suntem, deci, pe un drum bun, dar mai trebuie sa treaca ceva timp pentru a-i ajunge din urma pe cei din vest. Dar avem cei mai buni IT-isti!".



Creativitatea este esentiala pentru a vinde cu succes pe Amazon. "Tu spui celor din China cum sa iti construiasca oferta - eventual sa gasesti un produs adiacent, sa personalizezi, sa il branduiesti, sa ii pui o cutie frumoasa si asa mai departe. Poti sa dai si bonusuri la inceput, pentru a deveni cunoscut si eu aleg, in cazul retururilor, sa ii rog pe clienti sa pastreze produsul de care nu sunt multumiti si eu le trimit altul, nou, in loc. Iti dai seama, clientii sunt fericiti".



Un alt lucru important este sa iti faci planul de marketing - sunt multe lucruri pe care poti sa le testezi de unul singur, dar este important si sa urmaresti comunitatea AMZ Hub, de unde poti afla foarte multe lucruri utile, subliniaza antreprenorul.

Care este pragul de intrare pe Amazon, cum poti participa la cursurile AMZ Hub si ce alte ponturi ofera Alin Bugeac celor care vor sa isi faca magazin online pe cel mai mare retailer online din lume, afla din interviul de mai jos.