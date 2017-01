Cu totii vrem sau visam sa fim milionari. Chiar daca banii nu aduc fericire, macar pot cumpara un stil de viata mai linistit si lipsit de anumite griji. Insa, de ce nu reusim? Suntem tentati sa gasim explicatii si motive, dar, in realitate, sunt doar scuze care stau in calea succesului. Exista cateva directii care trebuie setate si urmate inainte de a iti atinge acest scop.

Timothy Sykes, antreprenor, trader si avocat, a publicat pe entrepreneur.com o lista cu lucruri importante care te pot impiedica sa ajungi la nivelul de bunastare dorit.

1. Nu ai pe nimeni care sa te ghideze in directia potrivita

Trebuie sa te inconjori de oameni pozitivi. In plus, trebuie sa gasesti pe cineva de incredere, care sa te ghideze in directia potrivita, spre succes.

2. Nu esti dispus sa faci sacrificii

Nu poti sa le ai pe toate in viata. Daca nu esti dispus sa sacrifici lucruri precum iesiri cu prietenii sau petreceri, pentru a te concentra pe cariera, inseamna ca nu vei atinge niciodata succesul financiar la care visezi.

3. Iti este teama de esec

Vei esua, vei face greseli, dar trebuie sa inveti sa mergi mai departe. Daca ti-e teama de esec, nu vei putea sa il invingi niciodata.

4.Telurile tale nu sunt clare

Daca nu ai teluri clare in minte, dar si pasi concreti de actiune in sensul atingerii acestora, nu vei deveni niciodata milionar.

5. Crezi ca altii pot avea succes, dar nu si tu

Trebuie sa crezi ca poti reusi. Vizualizeaza-te ca fiind acea persoana de succes pe care o admiri. Daca faci acest lucru si crezi cu adevarat ca se poate intampla, esti cu un pas mai aproape de reusita.

6. Crezi ca originile sau trecutul tau stau in calea succesului

Nimic nu te poate impiedica sa ai succes. Repeta cat de des poti acest lucru

7. Stai in preajma unor oameni nepotriviti

Oamenii din jurul tau ar trebui sa fie principalul suport. Trebuie sa iti fie alaturi, sa te incurajeze, sa te mentina poziiv si concentrat. In niciun caz prietenii sau familia nu trebuie sa te incarce negativ sau sa iti distraga atentia.

Chiar daca aceste lucruri pot parea simple sau banale, ele sunt importante. Este esential sa iti setezi gandirea si toata activitatea in directia potrivita. Trebuie sa crezi in tine si in ceea ce faci, sa intelegi ca aceste lucruri pot sta in calea ta si sa te concentrezi doar pe ce te poate ajuta sa devii milionar.

