Este foarte important sa-ti alegi cu atentie medicul de familie. Pentru a fi sigur de alegerea pe care ai facut-o ar trebui sa stii care este programul si locatia cabinetului medical. Totodata, sa tii cont de competentele profesionale ale medicului, pentru ca prin actiuni preventive, educationale, terapeutice si de recuperare, medicul de familie contribuie la promovarea starii de sanatate a individului, a familiei si colectivitatii.

Cum sa iti alegi medicul de familie si cu ce te poate ajuta

Unii medici colaboreaza cu anumite spitale si laboratoare medicale, asa ca ar trebui sa te informezi care sunt acele unitati cu care lucreaza medicul respectiv. In acelasi timp, un medic poate interpreta anumite analize, poate prescrie retete, poate oferi trimiteri la specialisti pentru anumite analize si poate recomanda investigatii in functie de diagnostic.

Medicul de familie te poate ajuta cu eliberarea urmatoarelor documente:

concediu medical;

bilete de trimitere;

prescriptii medicale;

adeverinte medicale pentru copii in caz de imbolnaviri;

acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si

protectia copilului;

adeverinte medicale pentru inscrierea in colectivitate - eliberate la efectuarea examenelor anuale

de bilant ale prescolarilor si elevilor si numai la inscrierea in fiecare ciclu de invatamant si avize

epidemiologice pentru (re)intrare in colectivitate;

certificat medical constatator al decesului, ca urmare a examinarii pentru constatarea decesului, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala.

Cum iti schimbi medicul de familie

Exista situatii cand oamenii isi schimba medicul de familie din anumite motive si orice pacient are dreptul sa faca acest lucru daca nu este multumit.

“Persoanele inscrise care doresc sa isi schimbe medicul de familie si persoanele care nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie si care doresc sa se inscrie, vor adresa o cerere de inscriere prin transfer/cerere de inscriere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca, dupa caz. Inscrierea/inscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de inscriere/cererii de inscriere prin transfer si a cardului national de asigurari sociale de sanatate. Pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de constiinta refuza cardul national sau pentru persoanele carora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii 0 - 18 ani, inscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de inscriere/de inscriere prin transfer.

Pentru situatiile de inscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris (prin posta, e-mail, fax), in maximum 15 zile lucratoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleaca persoana are obligatia sa transmita fisa medicala in copie certificata prin semnatura si parafa ca este conform cu originalul, prin posta, e-mail, fax/prin asigurat, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca persoana pastreaza originalul fisei medicale, conform prevederilor legale in vigoare”, potrivit Hotararii Guvernului nr. 161/2016.

