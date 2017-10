Se pare ca cea mai potrivita modalitate de a transmite vestile mai putin bune este prin a le spune direct. Un studiu recent initiat de profesorii de la universitatile Brigham Young si din South Alabama a scos la iveala faptul ca atunci cand vine vorba de vesti proaste, oamenii vor sa le auda direct, fara tergiversari, scrie Entrepreneur.com.

In cadrul studiului, profesorul de lingvistica Alan Manning si Nicole Amare au analizat un grup de 145 de studenti care au primit vesti proaste in diverse situatii. Dupa fiecare scenariu, participantii au impartasit cat de clara, cinstita, directa, eficienta si rezonabila a fost fiecare abordare. In plus, au clasificat fiecare situatie in parte si cu totii au cazut de acord ca mai presus de toate, modul clar si direct au fost cele mai importante si preferate cazuri in care au aflat o veste proasta.

In timp ce profesorii au descoperit ca mare parte dintre participantii la studiu au vrut sa auda lucrurile direct, s-a constat totusi ca in anumite scenarii au fost de folos si anumite aspecte de politete sau small-talk inainte de a da vestea nefasta, precum in cazul despartirilor sau a concedierilor.

“Sa spui direct <<Ma despart de tine>> poate fi prea direct”, explica Manning. “Dar ai nevoie doar de o fraza precum <<Trebuie sa vorbim>>, de cateva momente pentru ca persoana din fata ta sa proceseze ceea ce urmeaza”, spune profesorul.

Insa cand vine vorba de vesti proaste care implica fapte, pur si simplu rupe pansamentul si du-te direct la subiect. “Daca apartamentul ti-a luat foc, vrei sa stii asta si sa iesi afara. Sau daca ai cancer, pur si simplu trebuie sa stii asta din prima. Nu ai vrea ca doctorul sa amane si sa iti povesteasca tot felul de lucruri inainte a-ti da vestea cea proasta”, adauga Manning.

Cand esti persoana care transmite vestile proaste, tergiversarile si small-talks iti pot parea de ajutor, dar asta nu inseamna ca ajuta intr-adevar persoanele care primesc vestile. „Acest sondaj a fost realizat astfel incat sa ne dam seama cum reactioneaza si cum prefera oamenii sa auda vestile proaste”, incheie profesorul universitar.

Sursa foto: g-stockstudio/Shutterstock