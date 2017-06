Tex, marca privata de fashion a retailerului francez Carrefour, reprezinta peste 5% din vanzarile inregistrate in cadrul magazinelor Carrefour, a declarat Roxana Cernica, director moda in cadrul Carrefour. Acesta a detaliat, in cadrul unui interviu acordat wall-street.ro, evolutia marcii private de fashion si ce planuri de dezvoltare are retailerul francez pentru Tex.

Anul trecut, mai bine de 5% din vanzarile inregistrate in magazinele Carrefour au reprezentat articolele de imbracaminte si incaltaminte sub marca privata TeX, brand lansat de retailer in urma cu mai bine de zece ani din dorinta de a intra pe piata de fashion. Anul trecut, Carrefour a inregistrat o cifra de afaceri de 5,6 miliarde lei.

Marca privata de fashion Tex cuprinde articole de imbracaminte si incaltaminte pentru toate categoriile de consumatori – femei, barbati, copii. Initial produse in tari precum China, Bangladesh, Thailanda sau Vietnam, in prezent articolele TEX sunt produse in tarile asiatice, precum si in Franta, Spania, Turcia, Maroc sau Egipt.

In magazinele din Romania, cele mai bine vandute produse Tex sunt cele din categoria permanente - lenjerie de corp, sosete, pijamale - si din categoria articole pentru barbati, urmate de confectiile pentru copii si bebe, articole pentru femei, accesorii, incaltaminte si textile de casa. „In general comenzile pentru produsele TEX urmaresc sezonalitatea, astfel incat nu se produc lunar articole TEX doar pentru piata din Romania”, explica Roxana Cernica.

In ceea ce priveste planurile de dezvoltare ale Carrefour pe segmentul de fashion, retailerul are in vedere crearea unor microcolectii scurte (fash fashion) pentru completarea si reinnoirea gamei actuale de produse sezoniere, cat si pentru alinierea la tendintele afisate periodic de catre magazinele specializate. De asemenea, Carrefour intentioneaza sa produca minicolectii Tex create de designeri romani: „Este vorba de un proiect in care incercam sa implicam si furnizori autohtoni. Ambele proiecte sunt deja in derulare”, spune Roxana Cernica.

Directoul de moda din cadrul Carrefour estimeaza o crestere a pietei produselor de imbracaminte marca proprie: „Pentru noi, ca de altfel pentru retaileri in general, crearea unui brand propriu este extrem de importanta, pentru ca putem oferi astfel clientilor articole cu un foarte bun raport calitate-pret, dar mai ales, putem controla calitatea materiilor prime, soliditatea cusaturilor, rezistenta culorilor, caracteristicile antiscamosare si impermeabilitatea materialelor, precum si respectarea marimilor standard”, incheie Roxana Cernica.

Sursa foto: PhotoStock10/Shutterstock