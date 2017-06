"Romania va continua sa atraga branduri noi, atat din tarile traditionale care se extind la noi, precum Polonia sau Turcia, dar si din alte piete. Exista un apetit mare de consum pentru fashion si este nevoie de diversitate – primele 3 branduri au o cota de piata de 16%. Trebuie sa fie mai multi jucatori in aceasta zona. Nu vad o problema cu absorbtia, un centru comercial nu este niciodata 100% inchiriat si, in plus, oricand se pot face schimbari in interiorul acestuia, pentru a se face loc de noi chiriasi”, a explicat reprezentantul Colliers.

Daniela Popescu nu vede sanse mari de revigorare a comertului stradal, in conditiile in care singura artera care ar putea reuni branduri de fashion, Lipscani, are inca probleme administrative semnificative, motiv pentru care nu vom vedea foarte multe branduri care sa se deschida in centrul istoric al Capitalei.

La nivel de centre comerciale, reprezentantul Colliers spune ca reducerea efervescentei, cel putin din Bucuresti, este o veste buna.

“Dupa deschiderea Park Lake, Bucurestiul este saturat. Ar mai fi loc de inca un centru comercial, in nord/nord-vest, dar avem o piata competitiva, cu oferta mare. Nu cred, insa, ca lipsa de noi proiecte va aduce o crestere in zona de spatii stradale", a conchis Daniela Popescu.

Conferinta Fashion ROute este organizata de publicatia wall-street.ro. Partenerii evenimentului sunt Miniprix, Answear si MKOR Consulting, iar sponsorii sunt Vivo! si Custom Soft.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu