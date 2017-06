Producatorii romani, ambasadori ai brandului de tara in retailul de fashion international, si-au construit cu greu o afacere in industria de profil. Afla in continuare ce i-au determinat pe Otilia Flonta, Alin Copindeanu sau pe fondatoarea Musette, Cristina Batlan, si alti reprezentanti ai retailului de fashion sa-si inceapa business-ul si sa continue sa se dezvolte in industria locala.

1. Alin Copindeanu, co-fondator & CEO Tudor. Personal Tailor

Tudor.Personal Tailor, business-ul romanesc premium specializat in servicii de croitorie pentru barbati a pornit in anul 2010, fiind inspirat de o afacere din Londra, desi fondatorii companiei nu aveam experienta in acest domeniu. Alin Copindeanu si Marius Dan, fondatorii Tudor.Personal Tailor, au inceput aceasta afacere cu o investitie de sub 10.000 euro.

“Chiar daca nu am avut resurse la inceput, am avut o viziune mareata. Acea viziune ne-a tinut pe o linie ascendenta si am reusit sa crestem organic. Inceputul intotdeauna este cel mai greu si mai frumos, apoi lucrurile se complica si trebuie sa evoluam si noi ca antreprenori odata cu business-ul”, a spus Alin Copindeanu.

2. Otilia Flonta, fondator Otilia Flonta

Otilia a luat calea antreprenoriatului la sfarsitul anilor ’90, dupa ce o prietena i-a sugerat sa infiinteze impreuna o companie producatoare de genti. Lucra ca director de vanzari in industria de incaltaminte si castiga fabulos pentru acea perioada post-decembrista. La vremea respectiva, pe piata din Romania exista o mare lipsa de producatori de genti. Orientandu-se dupa nevoile pietei, Otilia a pus bazele companiei Anna Rinaldi. Intre timp, amica ei s-a retras din business si Otilia s-a vazut nevoita sa continue o afacere pe care nu o intelegea deloc.

“Acum 6 ani m-am intrebat ce sa fac in continuare, ori inchid acest business ori fac altceva. M-am intrebat ce stiu sa fac cel mai bine, genti si asta trebuie sa continui sa fac si m-am axat pe piata externa”, a relatat Otilia Flonta.

3. Cristina Batlan, director de creatie & co-fondator Musette

Co-fondatorul Musette ii sfatuieste pe cei aflati la inceput de drum in industria fashion sa se axeze mai mult pe produse, pentru ca produsele pe care le ofera compania sunt cele mai importante.

Avantajul competitional este cel mai important si ceea ce va trebuie in egala masura este sa aveti un produs, nu un brand. Brandul nu inseamna nimic, brandul este ceva superficial, astazi este si maine nu mai este. Produsul creeaza brandul. Preocuparea principala este sa incepeti cu inceputul, nu cu sfarsitul, a explicat Cristina Batlan.

5. Florin Cucu, director general Sofiaman

Sofiaman, nume cunoscut in productia de pijamale, si-a inceput activitatea in 1993, printr-un “mic lohn”, povesteste Florin Cucu. La momentul respectiv, initiatorii afacerii au gasit in Bacau un atelier de productie pulovere, care nu mai avea comenzi si care a acceptat sa lucreze cateva articole pentru copii, distribuite ulterior in cateva magazine principale din tara. Dupa un timp, productia s-a mutat pe zona articolelor din bumbac si a fost relocata in Targu Neamt, locul de origine al proprietarilor afacerii.

“Este foarte important sa fii prezent in toate etapele afacerii si sa faci de toate ca sa o intelegi. La mine asa a functonat si astfel am invatat, trecand prin toate etapele”, a spus Florin Cucu.

2. Mihaela Mihalache, business developper CONDUR by alexandru, d'alexandru

Dupa Revolutie, Alexandru Marinescu punea bazele unei afaceri in domeniul productiei de incaltaminte si incepea sa produca intr-un atelier din Bucuresti pantofi de dama lucrati manual. 25 de ani mai tarziu, atelierul isi continua activitatea, realizeaza 600 de perechi de pantofi lunar, are vanzari de peste 260.000 de euro si livreaza in tari precum China, Belgia sau Nigeria.

“Am inceput in domeniul fashion acum 7 ani de ani zile. Am construit de la zero o strategie de business si am promis atunci ca in 4 ani vom deveni un brand. Este foarte greu sa ajungi un brand, e nevoie de multa munca. Eu raman omul din spatele business-ului. Orice fondator are nevoie de un dezvoltator de business, chiar si in fashion”, a precizat Mihaela Mihalache.

Credit fotografii: Mircea Dragos Photography