"Vedem solutile digitale deja in industria financiara si cred ca acest lucru va determina cum va arata industria in viitor. Digitalizarea vine mana in mana cu mai multe aspecte, cum ar fi globalizarea, comertul si urbanizarea", a declarat Sebastian Kucharek, head of treasury & trade Solutions CEE, Citi, in cadrul evenimentului Future Banking, organizat de catre wall-street.ro.

Reprezentatul Citi a prezentat si o serie de cifre in legatura cu aspectele prezentate ca fiind o parte dintre motoarele care imping digitalizarea in sistemul financiar.

" Comertul global cu bunuri, servicii si produse financiare, care in 2012 era estimat undeva in jurul cifrei de 26 de trilioane de dolari, acesta va ajunge in 2025 la valoarea de 85$ milioane de dolari. A doua tendinta este globalizarea. Daca in 2014, 54% din populatia globului se afla in zona urbana, in 2050 se estimeaza ca aceasta va ajunge la 75%" a declarat Sebastian Kucharek.

Reprezentantul Citi a vorbit si despre noii jucatori din piata financiara, respectiv Fintech-urile, cei care au schimbat modul traditional in care bancile realizau tranzactiile.

" Investitia in Fintech-uri este una puternica, in 2015 s-a ridicat la 19 miliarde si creste gradual. Europa si Statele Unite nu sunt cei mai mari beneficiari, ci China. Aceasta are mai multi potentiali clienti. Fintech-urile au avut intrare pe piata financiara deoarece au venit cu solutiile potrivite, a existat o categorie ridicata a clasei medie care cunostea tehnologia, iar bancile care reprezentau sistemul financiar in acel moment nu au fost destul de rapide pentru a pune noile solutii pe piata", a completat Sebastian Kucharek.

Kucharek a vorbit si despre parteneriatele dintre banci si jucatorii fintech. Reprezentantul Citi a prezentat mediul bancar ca un fel de bula, inconjurata de jucatori de tip pacman, care incearca sa "manance" din cota de piata

Mediul bancar este ca un fel de bula inconjurata de mai multe personaje pacman care incearca sa manance din cota de piata. Acestia vin cu diverse instrumente financiare (..) Companii din domeniu financiar sunt agile si vin cu solutii deosebite, iar bancile au increderea clientilor si doresc sa intre mai mult in echipa cu fintech-urile, ca sa combine acesti factor si sa puna in practica solutii scalabile. Prima banca care va reusi aceasta strategie va castiga" a completat Kucharek.

