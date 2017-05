Celebra lege cash-back are ca scop incluziunea financiara in toate comunitatile din Romania, in special in cele rurale, si poate pe de-o parte sa sporeasca numarul platilor electronice, dar, pe de alta parte, in prezent, jumatate dintre locuitorii tarii nu au card bancar, iar 40% dintre acestia nu au nici macar un cont la o banca. Ce solutii au principalii actori din piata pentru ca incluziunea financiara sa aiba loc, in mod real?