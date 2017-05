Clientii UniCredit care detin telefoane compatibile pot opta pentru autentificarea platilor de pana la 800 de lei (sau echivalentul in valuta) prin citirea amprentei digitale, fara a mai fi necesara introducerea codului PIN, precizeaza banca in comunicatul transmis.

UniCredit le ofera utilizatoriilor care constituie un depozit la termen, prin Mobile sau Online Banking, 0,15 puncte procentuale in plus la dobanda fata de dobanda acordata pentru acelasi tip de depozit deschis in sucursala. Ei pot alege durara depozitelor- de 1 luna, 3 luni, 6 luni sau 12 luni si pot opta pentru reinnoirea automata a acestora. Pe toata perioada initiala a fiecarui depozit, pana la prima maturitate, dobanda primita de client este fixa, se mai arata in comunicatul de presa.



Depozitele se reinnoiesc automat cu dobanda de depozit in vigoare la data prelungirii, in functie de suma, valuta, termenul si canalul utilizat pentru constituirea depozitului. In cazul depozitelor la termen constituite pe o perioada de minimum 6 luni si cu optiune de prelungire. In ceea ce priveste comisioanele de transfer prin Online sau Mobile Banking, acestea sunt cu 75% mai mici decat cele aferente acelorasi operatiuni ordonate in sucursale.

Profitul consolidat al grupului bancar italian UniCredit in Romania a crescut cu 16,1% in primul trimestru, la 21 de milioane de euro, sustinut de avansul puternic al depozitelor si imprumuturilor acordate clientilor, dar si al veniturilor din taxe si comisioane.

UniCredit Bank este parte a UniCredit. Grupul este prezent in Romania prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management si UniCredit Business Integrated Solutions.