Raiffeisen Bank a lansat un program de finantare pentru startup-urile fintech, numit "Elevator Lab". Programul este in cautare de startup-uri din Austria, dar si din Europa Centrala si de Est, specializate in solutii IT pentru banci. Startup-urile selectate vor primi finantari pentru a-si dezvolta produsele, avand ocazia sa lucreze impreuna cu specialistii grupului Raiffeisen Bank International, se arata in comunicatul de presa emis de catre banca.