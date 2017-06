sursa foto: coindesk.com



In urma cu mai putin de o luna, mai exact pe 19 mai, acesta depasea pentru prima oara pragul de 1.900 de dolari pe unitate. In ceea ce priveste cresterea monedei virtuale, s-au emis mai multe scenarii, unul dintre cele mai ambitioase fiind al unui economist din cadrul Saxo Bank care, conform unui calcul realizat de acesta, a ajuns la ideea ca valoarea unui Bitcoin ar putea depasi 100.000 de dolari peste 10 ani. Lasand la o parte scenariile, sa facem un calcul prin care sa vedem cati bani ati fi castigat daca in urma cu 6 ani ati fi investit 10 dolari in aceasta moneda.

Asadar, conform graficului de mai sus, pe data de 11 aprilie 2011 un bitcoin valora 1$. Daca ati fi investit 10 dolari, cumparand 10 monede, astazi, acestea ar fi valorat 29,967 de mii de dolari, realizand astfel un profit de 29,957 de mii de dolari.

