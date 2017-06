Klarna, startup-ul suedez care activeaza in domeniul platilor online, a primit licenta bancara din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara din Suedia, dupa ce aplicase pentru aceasta la finalul anului 2015. In urma obtinerii licentei, CEO-ul companiei a declarat ca e pregatit sa intre in lupta cu jucatorii traditionali, iar business-ul pe care il conduce va deveni un "Ryanair" al sistemului financiar.

Startup-ul, fondat in Stockholm, are peste 60 de milioane de clienti, iar in 2016 a tranzactionat 13 miliarde de euro. Acesta a atras o cota de piata importanta in Germania si in tarile nordice. De asemenea, este cel mai mare fintech european care a reusit sa obtina o licenta de banking.

Sebastian Siemiatkowski, CEO-ul Klarna, si-a manifestat bucuria in legatura cu aceasta decizie intr-un interviu acordat Financial Times in care a vorbit despre o reformare a industriei in care compania pe care o conduce sa fie un actor important, care sa ofere servicii de calitate la un pret redus. Acesta si-a descris startup-ul ca fiind un "Ryanair" al sistemului financiar, care va ameninta toti creditorii din domeniu. Alte grupuri fintech din Europa si SUA, cum ar fi SoFi si Zopa se afla si ele in proceduri de obtinere a licentei de banking.

Klarna, care este pe profit, a inceput prin a oferi clientilor posibilitatea de a cumpara produse din magazinele online prin intermediul unui credit, in acest proces fintech-ul asumandu-si intregul risc cu privire la imposibilitatea de plata a clientului. In acest moment, se pregateste sa ofere clientilor din Europa carduri de credit si conturi de salariu.

Reprezentantul companiei a facut o comparatie intre sistemul traditional si cel al startup-urilor fintech, afirmand ca in industria in care activeaza el, daca nu livrezi produse competitive, esti "scos afara din joc", in timp ce in cadrul sistemului traditional, datorita reglementarilor sistemelor financiare, jucatori cu tehnologii depasite si cu un grad de satisfacere al clientilor scazut, activeaza in continuare.

Trendul ascendent al companiilor fintech a fost semnalat si in tara noastra. Eugen Radulescu, directorul din cadrul Directiei de Stabilitate Financiara a BNR, a facut o serie de afirmatii despre importanta preluarii acestui concept de catre bancile din tara noastra.

"Fintech-urile exista marginal si in Romania, dar vor aparea tot mai multe daca bancile nu fac ceva in acest sens (..) Daca bancile nu vor prelua si ele acest concept (de Fintech - n.r.) vor fi altii care o vor face. Deja au inceput companii de telefonie sa dea credite, pe termen scurt ce-i drept, dar 12 luni nu este chiar asa de putin", a declarat Eugen Radulescu

Reprezentantul BNR a declarat ca Banca Centrala a Romaniei va incerca sa sustinta conceptul de Fintech pentru ca aceste entitati sa finanteze in special IMM-urile, pentru ca startup-urile nu au cum sa primeasca finantare de la banca.

Sursa foto: By Sashkin / Shutterstock.com