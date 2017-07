MoneyGram si UniCredit Bank lanseaza serviciul de transfer de bani "cash to ATM", introducand astfel aproape toate serviciile de transfer de bani prezente in pietele occidentale si in Romania. Potrivit oficialilor celor doua institutii, noul serviciu introdus in premiera cu UniCredit este unul complet, din perspectiva faptului ca se adreseaza atat clientilor bancii, cat si clientilor altor banci.

Noutatea serviciului tine si de faptul ca orice client sau non-client poate atat sa primeasca bani la ATM, cat si sa trimita bani catre strainantate de la ATM sau BNA (bancomat care permite si depunerea de bani).

"UniCredit Bank devine astfel prima banca din Romania care, cu sprijinul MoneyGram, ofera posibilitatea de a primi bani din afara tarii, de la oricare partener MoneyGram, si de a-i retrage de la orice ATM sau BNA UniCredit, fara a mai depinde de programul de lucru al bancii", se arata in comunicatul transmis de MoneyGram.

Oficialii celor doua institutii financiare nu au oferit estimari cu privire la numarul de clienti pe care il anticipeaza pentru acest serviciu, dar Sorin Dragulin, Head of Retail Banking Products in cadrul UniCredit Bank, a precizat ca se asteapta ca 80% dintre tranzactiile de privind transferul de bani sa se mute de la ghiseu catre bancomate.

Cum functioneaza sistemul cash to ATM [VIDEO]

Clientii MoneyGram posesori ai unui card de debit UniCredit Bank pot merge direct la un ATM sau dispozitiv bancar multifunctional (BNA) pentru a ridica banii primiti din strainatate. Clientii care nu au card UniCredit sau cont bancar, pot merge intr-o sucursala a bancii pentru a primi un cod de bare care poate fi utilizat la BNA timp de sase luni pentru toate tranzactiile MoneyGram ulterioare.

Pentru a trimite bani, atat clientii, cat si non-clientii trebuie sa mearga initial in sucursala pentru a preinrola beneficiarii care vor primii bani. Ulterior, tranzactia se efectueaza la ATM sau BNA, cu cardul sau codul de bare primit.

Din ce tari se trimit in Romania cei mai multi bani

Potrivit Bancii Mondiale, peste 3,5 de miliarde de dolari au fost trimise in Romania in 2016. Aceasta reprezinta 1,7% din PIB-ul tarii. Peste 937 de milioane au fost trimise din Italia, 740 de milioane de dolari din Spania si 422 de milioane de dolari din Germania. Valoarea medie a unui transfer international de bani este de 330 dolari.

Conform unor date oficiale din 2015, sunt aproape 3 milioane de romani in strainatate, cei mai multi (1,15 milioane) locuind in Italia. Spania urmeaza cu aproape 680.000 de romani, iar pe locul 3 se claseaza Germania, cu 355.000 cetateni romani.

La sfarsitul anului trecut, MoneyGram a lansat impreuna cu BCR un canal suplimentar de primire prin care clientii isi pot incasa banii primiti din strainatate, fara ca acestia sa mai depinda de orarul sucursalelor bancare. Astfel, romanii care primesc bani din strainatate, prin intermediul MoneyGram, ii pot accesa printr-un apel la Contact Center-ul BCR, cu program non-stop. Destinatarul banilor poate suna la Contact Center-ul bancii pentru a-si directiona banii in contul BCR si a castiga, astfel, timp. Singura conditie pentru beneficiar este sa dispuna de un cont curent la BCR.

Tot anul trecut, MoneyGram a lansat si serviciul de transfer de bani catre M-Pesa, prin care un client care vrea sa trimita banii acasa poate sa mearga la o locatie MoneyGram, in cele 125 de tari in care compania americana este prezenta, sau sa selecteze in contul MoneyGram Online (doar in Statele Unite, Marea Britanie si Germania) transferul catre portofelul electronic M-Pesa, introducand codul tarii si numarul de telefon mobil al persoanei careia doreste sa ii trimita banii.

In locatiile fizice ale MoneyGram, cel care transfera banii se va identifica cu buletinul si va oferi detaliile despre unde vrea sa ajunga banii, respectiv persoana care va primi banii si numarul de telefon de la Vodafone. Odata initiat transferul, banii ajung in contul virtual in cateva minute, serviciul fiind sigur "pentru ca odata furnizat numarul de telefon, banii ajung in acel cont virtual si nimeni nu se poate atinge de ei".

Pe de alta parte, persoana care primeste banii va primi un SMS de informare, care il anunta ca a primit bani in contul virtual M-Pesa, si are mai multe optiuni de utilizare sau retragere a banilor. Radu Pojoga, seful MoneyGram (foto sus), explica anul trecut, la emisiunea Profesionistii in Banking, ca acceptatorul se poate duce la orice locatie M-Pesa, adica la acei furnizori de servicii Vodafone - comercianti, dealeri si parteneri Vodafone - pentru a retrage banii. Insa, din acest portofel electronic el poate sa isi plateasca direct utilitatile sau sa plateasca la acei comercianti parteneri M-Pesa.

Atat la comercianti agreati, cat si la dealerii Vodafone, clientii care vor sa plateasca din portofelul virtual trebuie sa se identifice cu buletinul.