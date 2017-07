Visa Inc duce la un alt nivel lupta impotriva cash-ului, cel putin in Statele Unite, unde va finanta 50 de magazine pentru a renunta total la numerar. Acesti comercianti cu prezenta fizica vor primi fiecare 10.000 de dolari pentru a-si moderniza infrastructura de acceptare a platilor, astfel incat sa permita clientilor plata cu cardurile de credit, debit si chiar cu telefonul mobil.

Schimbul este simplu: magazinele primesc de la gigantul Fintech aceasta suma doar daca nu mai accepta platile in numerar, urmand ca cei 50 de comercianti din campania pilot sa fie alesi printr-un proces de selectie in august, informeaza MSN.com. Suma de 10.000 de dolari ar trebui sa acopere costurile cu modernizarea tehnologiei de acceptare, inclusiv trecerea la contactless, cat si costurile de marketing si promovare a "drumului catre o viata fara cash".

Campania Visa Inc face parte dintr-un efort mai amplu de a "dezvata" consumatorii americani de cash si de a promova platile electronice.

Consumatorii vor putea sa plateasca in aceste 50 de locatii doar cu cardul de credit, debit sau folosindu-se de telefoanele inteligente, investitia fiind necesara si pentru a accepta plata cu Apple Pay.

Potrivit CEO-ului Visa, Al Kelly, cash-ul este considerat cel mai important competitor al companiei si toate eforturile din ultimii ani au fost directionate spre "limitarea si eradicarea" numerarului, in contextul in care tranzactiile cash si cu cec-uri sunt in crestere la nivel global.

Lupta Visa cu numerarul este justificata de faptul ca schema de plata isi creste incasarile pe masura ce tot mai multi consumatori de servicii bancare platesc cu cardurile Visa oriunde in lume. In Statele Unite, Visa este lider de piata, cu 59% din volumele realizate pe cardurile de credit si de debit, in timp ce MasterCard are o cota de 25%, conform datelor Nilson Report.

Cash-ul ramane un competitor formidabil pentru schemele de plati, la nivel mondial fiind efectuate plati in numerar si cu cec-uri de 17.000 miliarde de dolari in 2016, in crestere cu 2%, conform Visa.

