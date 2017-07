Visa si Paypal au anuntat extinderea parteneriatului lor strategic si in Europa. Cele doua companii colaboreaza deja in Statele Unite si in regiunea Asia Pacific cu scopul de a accelera adoptarea platilor electronice in mediul on-line, prin aplicatii si in magazine, conform unui comunicat de presa emis de catre Visa.

De asemenea, PayPal, in baza licentei bancare obtinute in Europa, se alatura retelei Visa de institutii financiare si va putea oferi conturi Visa in Europa, astfel incat consumatorii individuali si companiile sa isi poata utiliza fondurile PayPal pentru cumparaturi oriunde este acceptata plata prin intermediul Visa, se mai arata in comunicatul de presa.

"Extinderea parteneriatului nostru in Europa ofera mai multe optiuni consumatorilor si mai multe avantaje companiilor,” a declarat Bill Sheedy, CEO, Regiunea Europa, Visa Inc. „Posibilitatea de a emite conturi Visa in Europa va permite companiei PayPal sa ofere clientilor modalitati noi de a-si gestiona si transfera banii, indiferent de platforma sau dispozitiv.” , a adaugat acesta.

Prin acest parteneriat, institutiile financiare vor putea oferi detinatorilor de conturi Visa posibilitatea de a face plati oriunde PayPal este acceptat on-line, oferind astfel mai multe optiuni consumatorilor. In acelasi timp, acordul va extinde gradul de acceptare a PayPal de catre companiile europene care accepta Visa in locatiile fizice, oferind oportunitati de crestere pentru Visa, PayPal si clientii lor sustinute de:

Optiunea clientului: PayPal si Visa vor crea o experienta simplificata pentru consumatorii care aleg sa plateasca cu cardul Visa in locatiile unde este acceptat PayPal. Prin colaborarea cu bancile partenere Visa, consumatorii vor putea adauga cu usurinta carduri Visa din alte aplicatii bancare in portofelul PayPal.

PayPal in Europa: PayPal – in baza licentei bancare obtinute in Europa - va avea posibilitatea de a emite conturi Visa pentru consumatori si companii europene. Pe viitor, acest lucru va permite clientilor PayPal sa isi utilizeze fondurile PayPal oriunde este acceptata Visa, in intreaga lume.

Colaborare digitala: Visa si PayPal au convenit sa isi extinda participarea in cadrul Visa Digital Enablement Program (VDEP) in Europa. VDEP ofera partenerilor Visa acces la tehnologia de tokenizare, ceea ce permite efectuarea platilor in siguranta si cu usurinta de pe telefoane mobile sau orice dispozitive conectate. Acest lucru va contribui la extinderea utilizarii PayPal in companii care accepta Visa in locatii fizice.

Acces mai usor si mai rapid la fonduri: Visa va oferi PayPal ocazia de a valorifica serviciul Visa Direct in Europa, astfel incat clientii PayPal sa isi poata transfera fondurile in conturile Visa in timp real, pe mai multe piete.

„Acordul anuntat astazi va consolida colaborarea dintre PayPal, Visa si partenerii sai pe pietele noastre europene”, a declarat Rupert Keeley, Vicepresedinte Executiv si CEO, PayPal (Europe).

Visa Inc. este o companie internationala de tehnologii de plata care conecteaza consumatorii, companiile, institutiile financiare si guvernele din peste 200 de tari si teritorii prin sisteme de plati electronice

PayPal este o platforma publica de plati digitale cu 203 milioane de titulari de conturi activi care au posibilitatea de a-si gestiona fondurile, a le transfera si de a efectua plati cu acestea. Este disponibila in peste 200 de piete din intreaga lume si permite consumatorilor si comerciantilor sa primeasca bani in peste 100 de valute, sa retraga fonduri in 56 de valute si sa detina solduri in conturile lor PayPal in 25 de monede diferite.

