Bancile din Romania care au inceput sa inroleze clienti 100% online, folosindu-se de un mecanism facil prin care noul client poate trimite o suma minima de bani din contul altei banci, ar putea fi fortate sa renunte la acest procedeu, in contextul in care mai multe tari din Europa nu mai permit acest proces, din cauza unor fraude, si ar putea opta pentru solutii tehnologice de identificare a clientului la distanta, prin mijloace video.

"In Romania este inca acceptat procedeul de a deschide un cont bancar transferand bani din alt cont de la o banca din Romania. Ar trebui sa avem o discutie cu autoritatile din Romania sa vedem cat va mai fi acceptat acest lucru si daca exista intentii de a schimba legislatia si de a nu mai accepta acest proces", a declarat, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, Adrian Dinculescu, managing director al Namirial Romania.

Specialistul in tehnologia de biometrie si semnatura digitala mentioneaza ca in Europa exista tendinta de a folosi solutii de identificare video la distanta si unele banci locale au facut chiar pasi concreti in acest sens, dupa ce procesul de inrolare si know your customer (KYC) prin transferul unei sume de bani din alta banca a incurajat scheme de frauda in Spania sau Polonia.

In cazul creditelor online, problema pentru banci intervine atunci cand isi doresc sa inroleze noi clienti. Acestia pot sa isi transfere un leu din conturile altei banci, presupunand ca nu este vorba de un client nebancarizat, dar bancile au inceput sa se intereseze serios de solutiile de identificare la distanta. Dinculescu a anuntat in premiera ca Namirial ofera deja unor institutii de credit din Romania solutiile pentru identificarea la distanta, cu mijloace video, clientul urmand sa primeasca ulterior un certificat calificat care ii va permite sa semneze contractele de deschidere de cont sau creditare.

Solutia video furnizata de Namirial in piata locala este certificata de autoritatile din Italia, fiind recunoscuta pe regulamentul eIDAS. Dinculescu precizeaza ca este o falsa problema reglementarea solutiei si de catre MCSI, avand in vedere ca deja furnizorul de tehnologie raspunde in fata Ministerului Comunicatiilor din Italia (Agenzia per l'Italia Digitale - AgID). "In interpretarea regulamentului european, solutia este aprobata local, deci in Italia, si are aplicabilitate in intreaga Uniune Europeana. Noi putem sa facem identificarea clientilor din Romania, la distanta, ceea ce in momentul de fata MCSI nu permite", concluzioneaza managerul Namirial.

In Vestul Europei, solutiile video de inrolare la distanta sunt folosite in numeroase industrii, cum ar fi telecom sau automotive. Daimler, de exemplu, foloseste o astfel de solutie pentru a oferi clientilor posibilitatea de a-si inregistra automobilul cumparat de acasa. Clientul intra intr-o sesiune video cu un operator si la final si-a inregistrat masina si primeste beneficiile pentru inrolarea in sistemul Daimler.

In Romania, au fost discutii pentru a digitaliza fluxurilor ANAF si a Registrului Comertului, pentru a permite deschiderea de firme de acasa. "Nu s-au concretizat pentru ca lucrurile se misca putin mai incet in zona publica. Dar vor fi facute schimbari si aici", concluzioneaza Adrian Dinculescu.