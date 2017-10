Alior Bank intra in sfarsit pe piata romaneasca de servicii financiare, la un an si jumatate de la obtinerea autorizatiei din partea BNR. Telekom Banking, proiectul sub care Alior va oferi servicii bancare in cadrul parteneriatului cu operatorul telecom, va fi lansat oficial in 18 octombrie.

Telekom ia astfel fata rivalilor de la Orange, care dupa lansarea bancii in Franta, sunt pregatiti sa ofere credite la distanta romanilor prin intermediul IFN-ului Orange Money.

Potrivit unor surse din piata, Alior Bank a avut dificultati in a-si mentine managerii recrutati in 2015-2016, unii dintre ei alegand sa renunte la proiect din cauza amanarilor repetate.

Alior Bank ar fi trebuit sa isi inceapa activitatea in Romania din 30 aprilie 2016, conform autorizatiei obtinute de la BNR, banca poloneza fiind a opta institutie straina de credit care isi inregistreaza o sucursala in Romania. Alior este una dintre cele mai agresive banci din Polonia pe zona de retail, unde a semnat parteneriate strategice cu Tesco si T-Mobile. Banca va incerca sa exporte succesul si in Romania, in contextul semnarii acordului cu Telekom, pentru a oferi servicii bancare celor circa 5 milioane de clienti ai operatorului telecom.

Alior Bank Varsovia - sucursala Bucuresti are sediul in Charles de Gaulle Plaza si a fost "inmatriculata" oficial in registrele BNR in data de 14 ianuarie 2016.

Conform rezultatelor financiare semestriale, Alior Bank avea in Polonia aproape 4 milioane de clienti, iar dupa fuziunea cu Meritum Bank si incheierea unor parteneriate cu Tesco si T-Mobile - depasise 1.600 de puncte de vanzare. Banca a raportat la 6 luni un profit net in crestere cu 22% fata de perioada similara din 2016, pana la 100 milioane de zloti (23 milioane de euro), si avea active de 14,38 miliarde de euro.

Si in Romania, banca poloneza este asteptata sa implementeze un model de business similar, dupa semnarea parteneriatului cu Telekom Romania, prin care anunta ca va furniza solutii bancare clientilor Telekom. Conform estimarilor din 2015, parteneriatul din Romania se baza pe targetarea celor 6 milioane de clienti ai Telekom (acum baza de clienti a Telekom fiind mult mai mica - circa 5 milioane) si pe dinamica buna de crestere a serviciilor bancare in Romania si a pietei smartphone-urilor.

De altfel, reprezentantii Telekom Romania spuneau in 2015 ca Alior va oferi mai intai servicii bancare clientilor persoane fizice, cu accent pe functionalitati inovatoare, precum mobile wallet-ul, dar ulterior banca se va adresa si clientilor business.

