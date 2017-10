Vodafone decide sistarea M-Pesa de la 1 decembrie, serviciul de transfer de bani si plati prin telefonul mobil lansat in urma cu 3 ani si jumatate in Romania. Decizia este surprinzatoare avand in vedere planurile principalilor concurenti de a-si diversifica serviciile catre zona financiara. Citeste mai jos mesajul companiei pentru clienti.

"In urma unei evaluari detaliate a evolutiei serviciului M-Pesa, Vodafone Romania a decis sa sisteze acest serviciu in 1 decembrie 2017. Ne-am contactat clientii pentru a le face cunoscuta aceasta schimbare, punandu-le la dispozitie informatii suplimentare referitorare la procesul de sistare. Clientii M-Pesa nu au niciun motiv de ingrijorare, deoarece fondurile lor raman in siguranta, usor de accesat, pentru a fi utilizate in diverse operatiuni sau retrase, in functie de ceea ce doresc", au declarat reprezentantii Vodafone.

Conform unor informatii publicate initial de ZF.ro, serviciul M-Pesa a fost un experiment singular in Uniunea Europeana, grupul britanic alegand doar Romania pentru lansarea serviciului in martie 2014.

Vodafone renunta la acest serviciu financiar intr-un moment in care rivalii de la Telekom lanseaza impreuna cu Alior Bank servicii financiare, in timp ce Orange, dupa lansarea bancii din Franta, se pregateste sa ofere credite la distanta romanilor prin intermediul IFN-ului Orange Money.