Dezvoltatorii imobiliari incep sa puna tot mai mult pe proiecte moderne, pe spatii de birouri nonconformiste si pe crearea de ansambluri cu functiune mixta, un fenomen care capata tot mai mult contur in afara Capitalei si care este pe punctul sa devina un trend si in Bucuresti.

Pregatirea dezvoltatorilor pentru demararea unui proiect de birouri presupune o foarte lunga cercetare de piata, dar si resurse pentru a putea ridica o structura moderna, adaptata conditiilor constructiilor din viitor in tot ceea ce presupune standardele de eficienta energetica ridicate, cat mai ales de aliniere la mega-proiectele din Occident.

„Pregatirea inseamna, pe scurt, o alegere foarte atenta a terenului, in directa si proportionala corelare cu distanta pana la metrou si serviciile disponibile in zona. Un factor important este cat de usor este accesibila o cladire si cu alte mijloace de transport. Pe masura ce piata creste, la fel se intampla cu concurenta, iar "lupta" trece si pe alte planuri, cum ar fi amplasarea cladirii cat mai aproape de locul unde angajatii locuiesc sau invata (in cazul marilor companii de IT, BPO si SSC, care angajeaza masiv din randul studentilor)”, a declarat George Didoiu, associate director in cadrul departamentului de birouri al Colliers International.

In opinia sa, domeniul tehnic joaca un rol esential in acest demers, iar acest lucru face referire la dezvoltarea eficienta a etajelor, cat si a sistemelor pentru utilitati.

„Odata construita cladirea, facilitarea activitatilor zilnice ale chiriasului (profesionale - imagine si branding) si personale ( serviciile pentru viata de zi cu zi) devine cuvantul cheie.Exceptiile sunt constituite fie de dezvoltatori care au cumparat terenul de mai multa vreme si nu vor sa rateze ocazia de a construi, chiar daca nu au situatia ideala, fie de cladirile de tip boutique.

40% din forta de munca, din generatia Millennials: cum s-a ajuns la un razboi al talentelor

Aproximativ 40% din totalul fortei de munca din Romania face parte din generatia Millennials, una considerata „a rasfatatilor”, in care se pune tot mai mult accentul pe angajati si pe biroul in sine, construit pe modelul unei destinatii in sine.

„40% din forta de munca din birourile din Romania este reprezentata de "Millennials" (tineri nascuti intre 1984 si 2000), iar in acest segment exista un adevarat razboi al talentelor, majoritatea companiilor analizand cum pot transforma cladirile in care au sediile intr-o destinatie in sine pentru angajati de tipul "vreau sa lucrez acolo pentru ca au birouri cool". Dezvoltatorii cunosc acest trend si incearca sa adapteze paradigma locatiilor de birouri. Paradigma in sine este foarte simpla: existenta statiei de metrou in imediata apropiere a biroului, servicii de relaxare si sali de intalnire, cat si imaginea cladirii, care in 2017 inseamna estetic si functional”, a mai adaugat specialistul imobiliar.

Amenajarea spatiilor de birouri nu mai este de cativa ani doar o simpla operatiune administrativa, iar companiile utilizeaza acest aspect ca “un tool” de HR, pentru a atrage si retine angajatii, in prezent, in Bucuresti, creandu-se o concurenta uriasa in atragerea fortei de munca, sustin reprezentantii companiei de consultanta imobiliara CBRE.

“Toate companiile multinationale din Bucuresti au planuri de extindere in urmatoare perioada si incearca sa isi asigure beneficiile fortei de munca specializate si calificate. Mentalitatea angajatiilor s-a schimbat in ultima perioada, daca acum cativa ani angajatii erau atrasi strict de partea financiara, acum iau in calcul si alte aspecte in alegerea unui loc de munca. Oamenii pun mai mult pret pe mediul de lucru si se gandesc din ce in ce mai mult la calitatea vietii. Majoritatea companiilor multinationale din Romania ofera un mediu de lucru placut, cu foarte multe avantaje pentru angajati (locuri de relaxare, spatii de lucru neconventionale, proximitatea de transportul in comun). In momentul in care o companie ia decizia sa-si schimbe sediul, sunt luate in calcul atat variabilele financiare cat si schimbarea spatiului de lucru. Modificarile le fac in primul rand pentru angajati, incercand sa le ofere spatii de lucru atat din punct de vedere al ambiantei cat si al specificatiilor tehnice. Astfel, companiile se orienteaza catre cladiri cu functionalitati si specificatii ecologice”, este de parere Mihai Paduroiu (foto mai jos), head of office agency in cadrul companiei de consultanta imobiliara CBRE.

Reprezentantul CBRE a punctat si faptul ca se observa o crestere a dezvoltarilor de tipul proiectelor cu utilizare mixta (birouri-rezidential/birouri-retail), iar in urmatorii ani actualele dezvoltari de cladiri "monofunctiuni" vor fi inlocuite de cele care ofera optiuni variate.

„Dupa 2010, a aparut in mod natural cererea de proiecte mixte si in Bucuresti. Dupa modelul pe care l-am intalnit in Iasi, Cluj si Timisoara, Bucurestiul urmeaza acest trend, iar aici se va dezvolta un proiect de 100.000 mp, cu sase cladiri de birouri, un centru de conferinte, 400 de apartamente, spa, gradinite. Este primul proiect care va vea opt cai de acces si va fi dezvoltat in urmatorii trei ani. Din prisma angajatilor Millennials, care vor genera cea mai mare valoare adaugata in economie in urmatorii 10 ani, confortul de la locul de munca va fi esential, chiar si in defavoarea salariului. Pentru ei timpul maxim de naveta este de 30 de minute. Pentru Bucuresti este aproape imposibil. De aici si nevoia de proiecte mixte si a determinat acest fenomen de place-making prin care dezvoltatorii construiesc un microunivers in jurul biroului si in jurul nevoilor angajatilor”, a punctat Mihai Paduroiu in cadrul conferintei (Re)Construct, eveniment marca wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor, organizat la inceputul lunii martie.