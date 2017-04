Specialistii imobiliari sustin ca dezvoltatorii au inceput sa se conformeze noului val de tineri angajati in cautarea unui job de vis, iar investitiile sunt realizate mai ales pentru a creste atractivitatea spatiilor de lucru, acolo unde companiile investesc la randul lor sume importante pentru a creste retentia si productivitatea angajatilor.

Acestia sustin ca 40% din forta de munca din birourile din Romania este reprezentata de generatia “millennials”, tineri nascuti intre 1984 si 2000.

“Exista un adevarat razboi al talentelor, majoritatea companiilor analizeaza cum pot transforma cladirile in care au sediile intr-o destinatie in sine pentru angajati de tipul "vreau sa lucrez acolo pentru ca au birouri cool. Este evident ca procentul de Millennials in cadrul fortei demunca va creste, asa incat, pentru pozitiile entry-level, salariul, locul de munca si facilitatile (in acesta ordine) vor fi baza deciziei de angajare, iar pentru seniori, ambianta jobului (mediu de lucru intern, facilitati, identificare cu brandul angajatorului) vor fi determinante. La ultimele categorii, biroul joaca un rol esential”, a declarat George Didoiu (foto mai jos), associate director al departamentului Office in cadrul companiei de consultanta imobiliara Colliers International.

In opinia sa, companiile au realizat ca locul de munca este un instrument extraordinar pentru a promova un nou tip de cultura organizationala.

„Multe din acestea prioritizeaza transparenta si colaborarea, iar organizarea biroului a devenit un vector estential pentru implementarea acestor valori. De asemenea, oferirea unor noi facilitati pentru angajati a devenit un element foarte important pentru diferentierea atat a companiilor, cat si a cladirilor de birouri. Din acest motiv, dezvoltatorii imobiliari sunt preocupati sa includa in cladiri investitii majore in spatiile comune interioare si exterioare, spatii comerciale la nivelul parterului, sali de sport sau alte facilitati”, a mai adaugat Didoiu.

JLL: 70% dintre angajati merg la birou cu transportul in comun. Ei vor restaurant, Wi-Fi si sa nu petreaca mai mult de 1h pe drum

Pentru a studia comportamentul noii generatii de angajati, compania de consultanta imobiliara JLL a realizat o serie de studii legate de asteptarile angajatilor de la locul de munca. Principalele aspecte urmarite prin aceste studii se refera la timpul petrecut de angajati pana la locul de munca si de asemenea la cat ar fi timpul maxim acceptat in caz, la zonele in care ar vrea sa fie amplasate birourile, la mijloacele de transport utilizate si la ce utilitati, facilitati le-ar placea sa aiba la birou.

“Cei mai multi angajati sunt dispusi sa petreaca maximum o ora pana la locul de munca, pentru mai mult de jumatate nu conteaza neaparat zona in care se afla biroul, atata timp cat au acces facil cu mijloacele de transport in comun, in conditiile in care circa 70% merg la serviciu cu transportul public. Cand vine vorba de facilitati, angajatii vor restaurant, Wi-Fi gratuit in toata cladirea si magazin alimentar. (…) O alta tema des intalnita in ultima perioada cand vine vorba de spatii de birouri este conceptul de „hot-desking”, in care nu exista locuri de birouri desemnate pentru angajati, fiecare vine si se aseaza unde gaseste un loc liber, insa studiile arata ca majoritatea angajatilor prefera sa aiba propriul birou”, a declarat Maria Florea (foto mai jos), head of office agency, in cadrul JLL.

Reprezentantul Jones Lang Lasalle (JLL) sustine ca dupa generatiile X si Y, generatia Millennials are abilitati si asteptari foarte mari legate de tehnologie.

“Tinerii utilizeaza din ce in ce mai mult digitalizarea si tehnologia in viata de zi cu zi si mai ales la birou. Acestia vor spatii de lucru care sa le stimuleze imaginatia si creativitatea, sa lucreze in birouri open-space, vor orar flexibil, se muta des de la o companie la alta si vor sa locuiasca cat mai aproape de birou sau metrou”, a mai spus Maria Florea.

O lupta acerba pe talente: ce cauta angajatii. Ramane salariul principalul criteriu de selectie?

La randul sau, Amalia Sterescu (foto mai jos), fost vicepresedinte al Oracle Romania, actualmente executive presence si public speaking coach, dar si membru al juriului proiectului “The Most Office” desfasurat la finalul anului trecut, in care a fost desemnat angajatorul cu cele mai frumoase birouri din Romania sustine ca pe piata din Romania se duce deja de cativa ani o lupta tot mai acerba pentru atragerea, dar mai ales pentru retinerea talentelor, a acelor angajati cu potential ridicat, care, de cele mai multe ori, sunt atrasi de pachetele salariale mai avantajoase, ceea ce se finalizeaza cu parasirea echipelor in care lucreaza.

“Companiile care au inteles cum sa investeasca in crearea unui mediu de lucru care stimuleaza angajatii si este adaptat nevoilor generatiilor cu care lucreaza, par sa-si construiasca astfel mai multe avantaje. Birourile conventionale nu mai plac angajatilor, iar angajatorii au inteles rapid acest lucru cu precadere in industriile creative sau in cele ce gestioneaza Millenials sau post Millenials. Statiile clasice de lucru incep sa se combine cu spatii autentice de lucru. (…) Salile de sedinta clasice sunt inlocuite de canapele si fotolii confortabile cu mesaje motivationale pe pereti. Statiile de lucru clasice sunt ergonomice si moderne. Mesajele motivationale impanzesc peretii la fel si valorile dupa care se guverneaza compania. Apar spatii de relaxare, unele pentru relaxare activa. Deplasarea in spatiul de birou se poate face cu trotineta, rolele, chiar si cu toboganul. In ceea ce priveste spatiul de socializare si luare a mesei, acestea incep sa intre in competitie cu cele mai moderne cafenele sau restaurante”, este de parere Amalia Sterescu.

Amalia Sterescu sustine ca si Romania a inceput sa se alinieze tendintelor internationale, in care accentul la un loc de munca nu mai este pus exclusiv pe seama pachetului salarial primit, ci mai mult pe oportunitatile de dezvoltare in echipa sau pe cultura organizationala a companiei in care lucreaza.

“Sunt tot mai multi candidati tentati de oportunitatile de dezvoltare, de cultura companiei si apoi de salariu. Dar mai sunt si altii care sunt tentati de prima impresie, de oferta atractiva, de birouri fastuoase, dar pot avea surprize de neadaptare la cultura companiei. Sustin mereu ca nu e suficient ca si companie sa investesti in cel mai extravagant birou daca exista semne ca directiile companiei si viziunea sa lasa de dorit. Succes vor avea cei care vor armoniza tot timpul cultura organizatiei cu profilele angajatilor recrutati si cu instrumentele ce li se pun acestora la dispozitie ca sa-si atinga maximul potential”, da asigurari specialistul.