Formularea de tipul “cladire de birouri” este invechita, in ziua de azi vorbindu-se mai mult despre proiecte sau ansambluri de birouri, cred dezvoltatorii imobiliari, care se asteapta ca fenomenul proiectelor cu structura multifunctionala sa se dezvolte in anii urmatori.

“Un proiect nou in 2017 isi depaseste conditia de cladire de birouri. In primul rand, acesta trebuie sa fie employee-centric (centrat pe viitorul angajat). Acest lucru inseamna in primul rand ca un dezvoltator trebuie sa inteleaga angajatul din 2017 si nevoile, cerintele, criteriile lui de evaluare pentru a crea nu doar spatii de lucru functionale ci spatii de lucru in primul rand dorite, ravnite de angajati. Pe scurt, acest aspect presupune ca un proiect trebuie sa aiba o componenta aspirationala. Spatii de co-working la orice nivel, flexibilitate in organizarea spatiilor de birouri si mixul timpului petrecut la birou si de teleworking, spatii adaptate la modul de interactionare prezent in care sedintele sunt scurte si de multe ori se fac in zone extrem de creative sau in picioare, spatii de lucru care devin tot mai publice fac parte din noile proiecte office, toate aceste componente se regasesc intr-un proiect si un concept modern de lucru”, apreciaza Ovidiu Sandor, unul dintre cei mai cunoscuti investitori imobiliari din Romania, dar si proprietar al Mulberry Development, companie care dezvolta in prezent proiectul Isho din Timisoara, un ansamblu multifunctional in centrul orasului.

Locatia este iarasi una dintre cele mai importante componente atunci cand se ia in calcul dezvoltarea unui proiect comercial, fie ca este vorba despre un ansamblu de birouri sa unul de retail.

“Potentialii chiriasi se uita in primul rand la locatie. De aceea, un proiect chiar daca e foarte bun dar are o locatie gresita, nu poate sta in picioare. Locatie inseamna acces bun la ceea ce isi doreste angajatul. Un proiect de birouri trebuie sa devina cel mai dorit loc pentru talentele dintr-un oras si trebuie sa isi defineasca pozitionarea si sa caute acele diferentieri care ii asigura acest statut. De asemenea, o companie se uita la costul total si tot mai putin la chiria in sine. De aceea, certificarile si randamentul unei cladiri au devenit norme si nu diferentiatori”, a mai precizat Ovidiu Sandor.

Proiectele mixte, viitorul in dezvoltarea imobiliara: unde este miza?

Ansamblurile mixte, fie ca este vorba despre functiuni office – retail sau office – rezidential, vor domina proiectele imobiliare in anii urmatori, asta in conditiile in care, pana in prezent, provincia se poate lauda cu cel mai mare volum de proiecte mixte livrate pe piata.

“Proiectele mixte sunt foarte ancorate in contemporan si raspund nevoilor angajatilor de astazi. Ele au avantajul de a crea un ecosistem dat de mixul de servicii, care, cu cat este mai complet, cu atat e mai bine. Dincolo de clasicile spatii de la parter, mixul poate include o zona de relaxare deosebita, facilitati sportive (sala de fitness, piste de alergat), de asemena modul de viata contemporan: pietonalizarea zonei, accesul facil si in conditii optime ca timp si trafic pentru biciclete sunt diferentiatori pentru un proiect de birouri”, a mai adaugat Ovidiu Sandor.

Intrebat de diferentele dintre Romania si tarile mai dezvoltate din regiune sau din Occident, antreprenorul roman sustine ca acest decalaj s-a diminuat considerabil in ultimii ani.

“Romania sta bine din acest punct de vedere. Proiectele din marile orase ale tarii stau foarte bine si pot face fata cerintelor din orice tara europeana. Tipul de proiecte pe care Romania inca nu le are, dar nici nu avem inca o piata dezvoltata pentru asa ceva, sunt proiectele exceptionale, foarte moderne si high-tech dar care, de altfel, sunt exceptii si pe pietele mature”, a mai aratat Ovidiu Sandor.

CEO al Mulberry Development sustine ca exista o presiune tot mai mare in piata fortei de munca care obliga companiile sa ofere un ambient mai bun angajatilor lor, pentru atragerea si retentia talentelor. De aici apare si o tendinta catre proiectele sau zonele mixte in piata imobiliara.

Mulberry Development, companie detinuta de catre omul de afaceri Ovidiu Sandor, a demarat la inceputul acestui an lucrarile de constructie din cadrul proiectului imobiliar ISHO din Timisoara chiar la inceputul acestui an. In momentul de fata, proiectul se afla in plina dezvoltare a primei etape a proiectului, reprezentata de componenta de birouri - ISHO Offices.

La finalizarea intregului proiect, estimat sa se realizeze pana in anul 2020, proiectul multifunctional ISHO va fi unul dintre cele mai “verzi” constructii din Romania si ar urma sa indeplineasca toate cerintele si certificarile unui proiect aliniat standardelor din Occident.

In prima etapa de dezvoltare, Ovidiu Sandor va dezvolta proiectul de birouri, care la randul sau va fi dezvoltat in trei faze, prima dintre acestea demarand chiar la inceputul acestui an. Proiectul de birouri va avea o structura P+7E, iar prima faza acestuia va presupune dezvoltarea unei suprafete de 16.000 mp, pentru ca in urmatoarele doua faze sa fie adaugati inca 34.000 mp”, a declarat Ovidiu Sandor, proprietarul Mulberry Development.

Investitia totala in proiectul ISHO se va ridica la circa 130 de milioane de euro, in mai multe etape, in functie de diferitele faze de constructie: partea de birouri se va finaliza in 3 etape si cele 1.200 de apartamente din ISHO Living in 4-5 etape.

Timisoara este unul dintre orasele “vedeta” al viitoarelor dezvoltari, in orasul de pe Bega fiind programata o lista de proiecte importante atat in ceea ce priveste dezvoltarile de proiecte rezidentiale, proiecte comerciale, birouri sau spatii industriale.

Pe langa ISHO, in Timisoara se mai afla in dezvoltare proiecte precum Centrum, Openville, Vox Technology Park, precum si multe alte ansambluri de dimensiuni mai mici.