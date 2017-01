Administratorii fondurilor de pensii private sunt, prin definitie, investitori conservatori, pentru ca trebuie sa investeasca atent economiile participantilor pentru pensie si sa le asigure acestora randamente cat mai bune, dar si stabile. Prin urmare, trebuie sa fie prudenti si sa isi ia doar riscuri bine calculate. Daca ar fi sa fac o analogie intre un administrator de pensii si o masina, as zice ca departamentul de risc este centura noastra de siguranta si senzorii de parcare. Astfel, masina merge uneori repede sau in directii noi, dar totul se intampla in conditii de siguranta si suntem avetizati de orice "posibile coliziuni", spune Raluca Tintoiu, CEO, NN Pensii si presedinte al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

Ne-am intalnit cu Raluca Tintoiu, la ora 8:00, pe strada Sofia din Capitala in fata casei sale si am discutat pe durata a 40 de minute, la bordul unui Mercedes-Benz Clasa V, cu destinatia Opera Center, din strada Costache Negri nr.1-5, unde se afla birourile NN Pensii. Raluca Tintoiu este si presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR), creata pentru a promova si a dezvolta colaborarea si cooperarea in domeniul fondurilor de pensii private din Romania.

"Sistemul de pensii private din Romania este tanar si nu se bucura inca de o exprienta foarte mare. Sistemul a fost lansat in urma cu zece ani si, in ansamblu, prudenta si eficienta investitiilor administratorilor au adus randamente pozitive in tot acest timp, chiar si in contextul volatilitatii din piata. In alte tari, fondurile de pensii uneori pierd bani, alteori castiga, iar participantii merg inainte pentru ca privesc economisirea pentru pensie ca un demers pe termen lung. Romanii nu sunt insa pregatiti sa vada fluctuatii foarte mari, motiv pentru care investitiile noastre sunt conservatoare, ceea ce inseamna siguranta si un portofoliu foarte stabil, chiar si cu pretul unui profit mai redus", spune Raluca Tintoiu (foto).

Wall-Street.ro: Cu aceeasi prudenta conduceti si masina pe strazile Bucurestiului?

"Da, sunt prudenta cand conduc, dar in acelasi timp imi place sa fiu si foarte eficienta, pentru ca sunt intotdeauna ocupata si vreau sa fac mai multe lucruri in acelasi timp. Masina mea ma ajuta mult la asta, deoarece este destul de agila, stabila si tototdata si rapida cand este nevoie. O masina puternica si stabila te ajuta sa te misti mai usor in trafic, insa este neaparat nevoie si de prudenta care, pe mine, pot spune ca m-a ferit pana acum de evenimente neplacute", spune seful NN Pensii.

Ea mai arata ca "tot din ratiuni de eficienta" a devenit, in ultimii ani, "un mare fan al aplicatiilor de trafic". Afirma ca incearca sa fie mereu un "early adopter" al noilor tehnologii desi, recunoaste, ca nu ii este "intotdeauna foarte simplu si la indemana". "Tehnologia ne ajuta si are potentialul sa ne augmenteze capacitatile native, sa ne organizam mai bine viata de zi cu zi. De aceea, de fiecare data cand apare ceva nou incerc sa testez. Waze, de exemplu, ma ajuta sa economisesc timpul petrecut in trafic. Imi arata trasee la care nu m-as fi gandit, bazate pe date culese in timp real din trafic asa incat eu sa pot sti cat de aglomerate sunt anumite strazi. Sau Uber, care te ajuta nu doar sa ajungi mai repede, dar si sa scapi de problema parcarii, iar avantajul real este ca poti inclusiv sa lucrezi in drum spre destinatie".

Cea mai lunga distanta parcursa cu masina: 1.200 km

"Imi place mult sa conduc, este una dintre activitatile care ma ajuta sa ma relaxez. De obicei conduc in oras, pana la serviciu si inapoi, ceea ce inseamna distante scurte si drumuri aglomerate. Dar, ori de cate ori am ocazia, incerc sa ies insa din oras si sa conduc pe drumuri mai lungi, desi acest lucru nu se intampla atat de des cat mi-as dori", spune Raluca Tintoiu.

Intrebata despre cel mai lung traseu parcurs masina pana acum, ea a oferit ca raspuns o vacanta petrecuta in Creta, pentru care a condus distante lungi doua zile la rand. "Acum multi ani de zile am fost pana in Creta cu masina, un drum pe cat de lung, pe atat de frumos. Am condus pana la Atena si de acolo am luat bacul pana in Creta. Drumul nu a fost dificil, desi pot spune ca Bulgaria a fost mai complicat de traversat. Daca ar fi sa fac o analogie, e un drum pe care-l pot asemana cu economisirea pentru pensie - e putin mai anevoios la inceput, poate pe fondul mentalitatii, poate ca urmare a lipsei unei culturi de economisire pe termen lung, insa pe masura ce trec primii ani, drumul devine din ce in ce mai lin si mai previzibil si poate fi parcurs mai usor".

Tocmai de aceea, considera Raluca Tintoiu, "nivelul contributiei la pensiile private obligatorii ar trebui sa ajunga cat mai repede la 6% din salariul nostru brut, asa cum este prevazut prin lege. Sistemul de pensii private a fost construit si planificat sa creasca progresiv pana la nivelul de 6% al contributiei, procent care este menit sa asigure romanilor un venit decent cand ajung la pensie. Orice intarziere a cresterii acestei contributii presupune ca banii se indreapta catre cheltuieli pe termen scurt, in detrimentul economisirii pe termen lung, pentru pensiile noastre".

Altfel spus, "sumele din contributiile CAS care nu intra in sistemul de pensii - practic diferenta dintre contributia prevazuta de 6% si cea de 5,1% aplicabila in prezent (stabilita de Guvernul precedent) - sunt bani care raman in bugetul de stat si sunt cheltuiti in alte scopuri. Beneficiile sunt insa pe termen scurt, in timp ce, pe termen lung, viitorii pensionari vor avea un gol semnificativ in cont atunci cand vor iesi la pensie ca urmare a acestor intarzieri", arata seful NN Pensii.

Wall-Street.ro: Obisnuiti sa lucrati si cand va aflati in miscare dar nu sunteti la volan?

"Foarte des si trebuie sa recunosc ca m-am si obisnuit. Am inceput in ultimii cativa, odata cu un curs MBA pentru ca trebuia sa caltoresc foarte mult, nu cu masina, ci in special cu avionul. Am avut foarte mult de lucru si a devenit o obisnuinta sa lucrez in avion, sa scriu, sa citesc sau orice altceva. Si in aeroport, inainte sa ma imbarc, mai scriu sau citesc cate ceva. Sigur, nu pot citi sau scrie cat sunt la volan. Am descoperit insa recent Siri - pentru ca spuneam ca incerc sa fiu la curent cu tehnologia - si folosesc serviciul destul de des atunci cand conduc asa incat sa evit sa iau mainile de pe volan. Imi place foarte mult miscarea si cred ca ma pot concentra destul de bine in timpul mersului", spune Raluca Tintoiu.

Despre legatura dintre miscare si inovatie...

"Sunt interdependente. Este important sa fii dinamic, dar in acelasi timp, mi se pare la fel de important sa ai directie. Si asta consider ca este partea cea mai grea. Sa te misti nu este foarte complicat, ci sa ai o directie clara si sa urmaresti un scop. Mi se pare ca ajungem destul de des sa uitam de ce ne miscam si schimbam tinta in timpul mersului. Folosim astfel foarte multe resurse fara sa atingem un scop. Pentru companii, in special, dar si in general in societate, este important sa fie stabilit un scop pe termen lung care sa fie urmarit permanent in aceasta dinamica. In ceea ce priveste Romania, sigur ca miscarea per se si libertatea de miscare pe care o au acum atat oamenii, cat si companiile cred ca ne-a schimbat profund", arata ea.

Ce ar schimba la industria de pensii private

"Sistemul propriu-zis functioneaza bine si a fost construit eficient si intelept. Cred ca lipseste insa constientizarea celor care deja au pensii private obligatorii si ar putea sa isi faca si pensii private facultative. Subiectul pensionarii, al economisirii pentru batranete nu este unul foarte facil. Nimanui nu ii face placere sa se gandeasca la asta. Ca vom fi batrani si nu vom mai putea sa facem ceea ce realizam azi si nu vom mai avea nici bani pentru asta. Preferam sa nu ne gandim la asta si sa o lasam pentru mai tarziu. Si asta constituie marea problema de fapt, pentru ca, in cele din urma, este raspunderea noastra. Cultural vorbind, noi suntem obisnuiti, asa cum au facut parintii nostri, sa ne bazam pe stat", apreciaza Raluca Tintoiu.

Acum, insa, spune ea, "traim intr-un alt context si avem la dispozitie numeroase instrumente pentru economisire. Iar economisirea prin alte instrumente decat pensia de stat si cea privata obligatorie este un demers pe termen lung care depinde de fiecare. Noi trebuie sa facem un pas, sa gandim si sa actionam pentru viitorul nostru. Asadar, e nevoie in primul rand de o schimbare de mentalitate. Ar trebui ca mai multi dintre noi sa fim constienti de acea pensie privata obligatorie pe care o avem, sa stim unde este, cat avem in cont si sa urmarim contributia care intra in fiecare luna in cont si randamentele obtinute de administrator. Iar dincolo de constientizare, este important ca fiecare dintre noi sa facem un pas inainte si sa ne gandim la economisirea prin instrumente suplimentare, cum ar fi pensiile private facultative".

Wall-Street.ro: Cum vedeti dezvoltarea industriei de pensii private in urmatorii cinci ani

"Piata va depasi un nivel de 10 miliarde de euro al activelor in administrare. Totodata, ne dorim sa vedem si o dublare a pietei de pensii facultative, care are in ansamblu o dinamica foarte buna. Pensiile facultative au crescut substantial in ultimii ani. Angajatorii reprezinta un catalizator important al acestei piete, pe masura ce se implica tot mai mult in informarea angajatilor tineri si in sprijinirea lor sa economiseasca pe termen lung prin pensii facultative acordate ca beneficii extrasalariale.", spune Raluca Tintoiu.

Si pentru 2017 "avem o serie de proiecte, in primul rand legate de aceasta educare si constientizare cu privire la pensiile private - probabil subiectul primordial pentru noi. Din perspectiva NN Pensii, initiativele in acest sens au inceput in urma cu cativa ani, odata cu dezvoltarea platformei de informare Pensiopedia.ro unde oamenii pot gasi toate informatiile de care au nevoie despre pensiile private, intr-un limbaj accesibil si prietenos", mai spune ea.