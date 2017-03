Pe 1 martie, bursele din SUA defineau proaspete maxime istorice. Pentru S&P500, avansul in 2017 atingea, in punctul sau maxim, 7%, indicele laudandu-se cu un plus de 12.4% de la alegerile din noiembrie (am luat drept referinta inchiderea sesiunii din 8 noiembrie). Elanul primavaratic al burselor se petrecea cu doar o zi inainte de intrarea la tranzactionare a actiunilor Snapchat (simbol SNAP).

Pentru bancherii de investitii care pregateau listarea si pentru actionarii SNAP cu greu putea fi gasit un moment mai bun. Oferta publica initiala (IPO) avea deja un pret bun, de 17 dolari/actiune, peste intervalul estimat initial, dar performanta primei sesiuni avea sa uimeasca: plus 44% pentru cea mai mare oferta in domeniul tehnologiei IT dupa 2014.

Euforia primei sesiuni s-a disipat, insa, rapid. Luni, mai multe departamente de analiza au inceput sa ofere rapoarte de analiza care considerau actiunile prea scumpe (Morningstar si Nomura Instinet, printre alte 6 opinii similare, 2 raportari agregate de FactSet recomandau ”pastrare” pe aceste actiuni). SNAP a pierdut 12%. Marti actiunile au ajuns sub 21 dolari, la mare distanta de nivelul de varf de aproape de 29.44 dolari/actiune, desi inca semnificativ peste pretul din IPO. Este de asteptat ca volatilitatea sa se mentina pentru o perioada ce ar putea dura de la cateva sesiuni la cateva saptamani, pana la normalizarea procesului de descoperire a pretului.

Se poate spune ca oferta a fost cu adevarat un succes? Pentru companie, valoarea de piata arata agreabil, chiar si cu scaderile recente: la un nivel de 21.16 dolari/actiune, capitalizarea este 27.5 mld. dolari. E vorba pana la urma de o firma infiintata acum 6 ani, cu pierderi nete anul trecut de 0.51 mld. dolari, in crestere de la 0.37 mld. dolari in 2015. Investitorii au cumparat o promisiune de crestere agresiva, avand in minte modelul de succes al FB, intr-un mediu bursier foarte optimist in general. Livrarea unor rezultate va lua timp, si trecerea pe profit consistent poate fi la ani de zile distanta.

Vanzatorii in IPO ar putea fi de asemenea multumiti, desi unele voci din presa financiara remarcau sumele generoase ”lasate pe masa”: retroactiv, cererea solida din piata ar fi insemnat ca in IPO s-ar fi putut obtine un pret peste cel de 17 USD. Luand in calcul tipul de actiuni oferite, fara drept de vot, pretul nu mai pare la fel de mic, in perspectiva. Sindicatul de intermediere (incluzand Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank si Credit Suisse, printre altii) se poate lauda cu un real succes: pe langa comisioane de aproximativ 85 de milioane de dolari, au acum si clienti foarte multumiti (cei care au ”prins” actiuni in oferta).

Pentru investitorii pe termen lung, timpul va arata daca au fost inspirati sau nu, iar domeniul foarte competitiv ii va tine probabil in ”forma”. Pozitia lor depinde semnificativ de nivelul de intrare: cei care au prins actiuni in oferta sunt mult mai relaxati decat cei care au intrat pe piata in primele sesiuni, la preturi cu zeci de procente mai ridicate..

A fost, deci, IPO-ul SNAP un adevarat succes? Ca in multe alte situatii, raspunsul depinde de perspectiva.

Sursa FOTO Pixabay.com