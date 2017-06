Probabil ca majoritatea am auzit la un moment dat de conceptul de pensii private facultative... si atat. Putini stiu insa faptul ca acestea intra in categoria beneficiilor extra-salariale pe care un angajator le poate acorda salariatilor sai, ca acestea dispun de deductibilitate fiscala sau cum functioneaza propriu-zis. Iata de ce ne-am propus ca in articolul de mai jos sa explicam modalitatea prin care poti beneficia de deductibilitate fiscala in urma contributiilor prin angajator sau individuale la pensii private facultative.

Pensiile private facultative (Pilonul III) beneficiaza de deductibilitate fiscala in limita a 400 de euro pe an din salariul net pentru contributiile individuale realizate de angajat, indiferent daca sunt retinute si platite de angajator sau daca sunt platite direct de angajat, deducerea fiind aplicata bazei de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii, conform art. 78 din Codul fiscal actualizat cu modificarile si completarile ulterioare. Daca un participant face singur plata contributiei lunare (prin ordin de plata, de exemplu), trebuie doar sa duca la angajator documentele justificative.

In acelasi timp, se adauga deductibilitatea fiscala in limita a 400 de euro pe an oferita angajatorului pentru fiecare angajat pentru care vireaza contributii acordate ca beneficii extrasalariale, aceasta contributie fiind venit neimpozabil in limita a 400 de euro pe an si, prin urmare, fiind scutita de taxele salariale, conform art. 76 din Codul Fiscal actualizat cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste contributii la Pilonul III de pensii private facultative acordate de catre angajator ca beneficii extrasalariale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit pentru angajator, indiferent daca sunt mai mici sau mai mari decat limita de 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.

Din punctul de vedere al mecanismului de functionare, in relatia dintre angajator si angajat, deductibilitatea fiscala a contributiilor la Pilonul III se acorda exclusiv de catre angajator, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat (asa cum am arata si mai sus), printre care copie a actului de aderare, copie a ordinului de plata si / sau un document emis de fondul de pensii facultative pentru situatia in care angajatul plateste din propriul salariu net o contributie individuala la Pilonul III.

De ce este important sa efectuezi plata contributiilor catre Pilonul III de pensii private facultative prin intermediul angajatorului? In primul rand, pentru angajator efortul este redus, deoarece el oricum calculeaza si retine toate taxele aferente salariilor. Ca sa fie mai clar, iata un exemplu concret despre ce inseamna din punct de vedere fiscal plata prin angajator versus plata pe cont propriu (si fara a duce angajatorului documente justificative):

Sursa infografic: BCR Pensii

Conform acestui calcul, la plata contributiei prin intermediul angajatorului, clientii pot economisi anual pana la 288 lei (24 de lei x 12 luni). Acum sa extindem putin analiza si sa arata ce inseamna din punct de vedere fiscal aplicarea deductibilitatii fiscale pentru pensia facultativa, la un impozit pe venitul din salarii de 16%. De asemenea, consideram acelasi participant cu un venit salarial impozabil (inainte de aplicarea impozitului pe venit) de 2.000 lei si aceeasi contributie lunara la pensia facultativa individuala a salariatului.

Sursa infografic: BCR Pensii

Ca parte a Codului Fiscal, normele metodologice precizeaza si faptul ca in situatia in care angajatul isi schimba locul de munca, vechiul angajator trebuie sa elibereze salariatului o adeverinta din care sa reiasa cuantumul deducerilor fiscale acordate in cursul anului fiscal pana la momentul mutarii, care trebuie prezentata de salariat la noul loc de munca, astfel incat noul angajator sa aiba informatia cu privire asupra diferentei ramase de acordat ca deductibilite fiscala pentru contributiile aferente pensiei facultative.

Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS este administrat de BCR Pensii SAFPP SA.

