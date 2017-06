Daca in urma cu ceva ani, un programator de banca nu visa sa lucreze cu framework-uri sau librarii precum JQuery, Backbone.js sau Angular.js, bancile au inceput sa accepte schimbarea si sa treaca de la limbajele monolit la tehnologii flexibile, bazate pe librarii externe. Va prezentam mai jos care sunt limbaje de programare la mare cautare in 2017 de catre bancile si institutiile financiare din Romania, asa cum reiese din statisticile eJobs furnizate la cererea wall-street.ro, dar si pe baza trendurilor globale.

Potrivit datelor furnizate de eJobs, in ultima, luna companiile din sectorul financiar, inclusiv bancile, au cautat preponderent specialisti in Java, PHP, C#, .NET si SQL.

C# == C Sharp, in topul cautarilor chiar de catre giganti ca SocGen sau Morgan Stanley

Specialistii in C# sunt printre cele mai cautati dezvoltatori de catre companiile din industria financiara in ultima luna pe eJobs.ro, dar este totodata si un limbaj foarte cautat de marile banci de investitii la nivel global. SocGen sau Morgan Stanley angajeaza zeci de IT-isti capabili sa lucreze in C#, bancile avand nevoie de dezvoltatori pentru a crea componentele grafice ale diferitelor platforme destinate clientilor.

De altfel, C# si Java sunt limbajele de programare de tip Virtual Machine preferate de catre bancile de investitii pentru dezvoltarea intregii infrastructuri de tranzactionare, de la fluxurile de date pana la interfetele front-end.

Java, cel mai dorit limbaj de programare de catre bancile de investitii

Java este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare la nivel global, cat si in Romania, castigandu-si tot mai multa popularitate odata cu dezvoltarea continua a dispozitivelor pe Android. Limbajul este utilizat de milioane de dezvoltatori in intreaga lume si functioneaza pe miliarde de dispozitive, compatibilitatea si portabilitatea fiind cele mai mari plusuri ale tehnologiei.

Cand dezvolti o solutie care merge pe o versiune de Java, poti fi sigur ca va rula si pe versiunile viitoare ale limbajului de programare. De aceea, pentru foarte mult timp, Java a fost "copilul de aur" pentru bancile de investitii. Totusi, desi cererea la nivel global pentru specialisti in Java ramane relativ constanta, oferta este tot mai mare, fiind tot mai multi IT-isti care au experienta in acest limbaj.

PHP, prezent in peste 80% dintre paginile web la nivel global

PHP este un limbaj de programare de tip server-side folosit pentru a crea pagini web scrise in HTML. PHP este prezent in peste 80% dintre paginile web la nivel global, inclusiv Facebook, Wikipedia, Tumblr sau WordPress.

Competitia pe PHP este insa apriga, pentru ca este un limbaj de programare foarte popular printre incepatori, datorita usurintei de invatare. Totusi, PHP ofera suficiente tehnici avansate pentru programatorii cu experienta, mai ales cand este combinat cu Javascript si SQL.

C++ ramane un limbaj de baza pe orice domeniu

C++ a fost intotdeauna recunoscut pentru performanta si eficienta, existand sute de dezbateri privind rapiditatea lui in comparatie cu Java sau .NET. Ca limbaj de programare universal, C++ este unul dintre cele mai cautate de catre angajatori, fie ca vorbim despre banci, institutii financiare sau alte companii. In topurile pe 2017 care arata nivelul de interes pentru acest limbaj de programare, C++ este in general in top 5.

Python, un limbaj dinamic si agil, pe trend crescator

Python a inceput sa fie privit ca un limbaj de programare vedeta la nivel global, datorita flexibilitatii crescute. El este folosit de banci si institutii financiare pentru a crea si mentine script-uri, pentru a realiza algoritmi de analiza a datelor si web services. Insa, are si un dezavantaj: viteza de executie a proceselor mai redusa. Se completeaza insa bine cu C++ si este folosit de mari banci precum JP Morgan, Bank of America sau Merill Lynch.

Multe banci folosesc Python impreuna cu Java, dar pe piata locala firmele, nu neaparat din industria financiara, pot cauta programatori de back-end specializati doar in Python.

SQL ramane in topul cautarilor in Romania si pe international

Conform statisticilor globale, cautarile de specialisti in SQL cresc de la an la an cu cateva zeci de mii, lucru care se observa si in Romania, conform statisticilor eJobs.

SQL este cel mai popular si puternic limbaj structurat de programare, destinat interogarii bazelor de date relationale. Companiile cauta in general specialisti SQL sau pe variatii ale sale, MySQL, Microsoft SQL.

De asemenea, angajatorii din Romania cauta tot mai mult programatori cu experienta in librarii si framework-uri populare, cum ar fi JQuery, Angular.js si .NET, acesta din urma fiind in topul cautarilor de catre banci locale sau firme din industria financiara romaneasca.

Anul trecut, de exemplu, unul dintre cei mai mari angajatori de programatori in industria financiara, ING Software Development Center, anunta ca isi dorea sa recruteze 250 de programatori la biroul din Bucuresti, in special developerii full stack, care au cunostinte solide de back-end, Java, .NET sau orice alta „tehnologie care isi face treaba pe server”, peste care sa vina experienta de front-end, JavaScript, HTML sau CSS.