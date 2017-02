M-am intalnit cu Marian Alecsiu la Piata Amzei, in restaurantul The Harbour – o oaza de decenta, printre shaormerii, munti de nameti si alte buticuri de unde emana mirosuri dubioase. Marian ma astepta, deja, la o masa, desi ajunsesem mai repede cu vreo 20 de minute. “Hei! Salut! Hai ca ma uitam pe Internet ce minunatii s-au mai inventat…”, ma intampina, energic ca de obicei, Marian.

Nu a fost un interviu traditional – nici pe departe. Practic, nu prea am apucat sa pun intrebari, intrucat, plin de pasiune, cofondatorul F64 povestea aproape neintrerupt ce se mai intampla in piata, cum scad vanzarile pe anumite segmente, dar cresc pe altele, cum e viata fotografilor (semi)profesionisti, legislatia dronelor, fotografii de presa sau de sport si chiar ceva nostalgie.

Mai au viitor fotografii profesionisti?

Marian incepe prin a-mi arata un scurt clip de pe YouTube, recent incarcat, in care mai multi specialisti foto subliniau felul in care a evoluat, sau, mai exact, involuat piata foto profesionista pe plan mondial. Marian Alecsiu, ca owner de magazin foto de 16 ani si fotograf profesionist inca din anii ’80 este, fara indoiala, una dintre persoanele cele mai ancorate in realitatea foto-video din Romania.





“Sunt de acord cu tendintele acestea, se aplica si in Romania. Fotografia stock scade, la fel si landscape si wildlife si fotografia sportiva. Inca se mai castiga bine in zona de portrete, nunti, fashion si comercial. Daca vrei insa sa fii in tendinte si sa castigi bine, trebuie sa faci trecerea catre zona de real estate, unde este un potential enorm de crestere”, considera Marian.

Si este adevarat. Daca ne uitam pe site-urile de real estate, vedem uneori fotografii parca facute cu telefoanele Nokia de la inceputul anilor 2000 – neclare, pixelate sau chiar miscate. O fotografie buna converteste mult mai bine, atrage mult mai multe click-uri si proprietarii, agentiile de imobiliare, incep sa realizeze acest lucru si sa angajeze fotografi profesionisti pentru a realiza fotografii de calitate.

Cresteri interesante si potential de viitor au si cei care fotografiaza sau filmeaza prin drone. “Vindem foarte bine drone, desi daca vrei una buna, costa peste o mie de euro”.

Concluzia clara este ca imaginea, fotografia, nu dispare ci, ca in multe alte domenii, se transforma, se duce pe alte canale. Toata lumea face fotografie, desi multi nu realizeaza. Inainte, in anii ’80-’90, era o chestiune de elita a fotografia. “Pe vremea mea, sunt nascut spre finalul anilor ’60, doar vreo 3% din populatie fotografia. Era complicat, pe film…”, spune, zambind, Marian Alecsiu.

Managerul, dar si angajati ai sai, se “lovesc” des de oameni care spun ca nu sunt interesati de fotografie si ca ei nu fac asa ceva. O tehnica de vanzari este sa ii convertesti, explicandu-le ca, de fapt, FAC fotografii – la petreceri, pe strada, cu telefonul. Apoi, sunt intrebati daca nu vor sa faca fotografii care sa arate mult mai bine, mai profesionist, si le arata comparatii – cum ar putea arata o aceeasi poza, facuta cu o camera, si nu cu telefonul. Mai mult, daca nu vor sa achizitioneze un aparat foto, staff-ul F64 incearca sa ii ajuta sa foloseasca mai eficient telefonul mobil. “Vazand ce oportunitati exista, unii dintre ei fac trecerea catre aparate foto profesioniste sau semi-profesioniste. Isi dau seama ca sunt limitati de telefon si ca ar putea face fotografii superioare”, spune Marian, in timp ce bea o gura de apa, frunzarind meniul.

Nostalgie combinata cu business

In industria muzicala, in SUA, s-au vandut 65.000 de unitati de casete audio (!) in 2016; discurile, la fel, inregistreaza o evolutie consistenta inclusiv pe piata locala.

Nostalgia se transforma in business, incet-incet, si pentru F64. Compania vinde peste 1.000 de filme pe luna, existand perioade in care a vandut chiar si 2.000 de filme, lunar. “Nu le gasesti pe toate drumurile, ce este drept, si lumea este interesata. Si aici nu vorbim doar de oameni care au prins perioada developarii in baile proprii, in intuneric, ci si tineri care sunt interesati de nisa aceasta. Este o nisa in crestere, acum cinci ani nu mai exista aproape deloc. Tot la noi pot face si postprocesarea, prin parteneri”, spune Marian.

Socul cel mai mare nu a venit insa din zona de aparate pe film, cat din fotografii tip Polaroid, companie care, in prezent, nu mai produce astfel de aparate. “Vindem Fuji Instax extrem de bine! Compania a vandut anul trecut, pe plan global, decat a vandut Polaroid in cel mai bun an al lor, la inceputul anilor ’90. Milioane de unitati”, subliniaza Marian Alecsiu.

In viitor o sa vedem insa si fotografii miscatoare, creste de asemenea interesul pentru cinemagrafuri (imagini precum cea de jos – n.r.), multi abia acum le descopera. “Cine nu se adapteaza, moare”, subliniaza Marian, referindu-se atat la propriul business, cat si la fotografii profesionisti.

via GIPHY

Brandurile mici, pana mai acum cativa ani complet necunoscute, castiga teren in fata consacratelor Nikon si Canon, companii care, spune Marian, nu au inovat suficient in ultima perioada. “De exemplu, luna asta DJI, producator de drone foarte apreciat, a cumparat compania Hasselblad, “Rolls-Royce-ul aparatelor foto”. Practic, asistam la o convergenta si un interes din ce in ce mai mare pentru tehnologii adiacente fotografiei, precum fotografia la 360 de grade, prin camere speciale.

“Desi ponderea foto a scazut din business-ul nostru, ramane in continuare de departe cea mai importanta zona”. Din zona de foto, DSLR-urile castiga teren fata de aparatele compacte, care, si anul trecut, au scazut cu 40%.

Chiar si asa, per total, afacerile F64 au crescut cu circa 20%, la aproximativ 26 de milioane de euro in 2016. “Am reusit, deci, sa ne adaptam – smartphone-uri, zona dronelor, camere la 360 de grade, video. Apar tot timpul lucruri noi si interesante”. Pentru anul in curs, compania tinteste tot o crestere, ambitioasa, de 20%. Compania este pe profit si, spera Marian Alecsiu, va ramane si in 2017 pe plus.





"Vanzarile inregistrate de aparate foto au crescut cu 2%, insa impact mare in cresterea de 20% realizata de F64 au fost accesoriile foto, camerele video si telefoanele mobile", puncteaza Marian.

Prioritati pe 2017

Unele dintre principalele prioritati ale F64.ro vor fi consolidarea business-ului, in paralel simplificand (si introducand) noi proceduri de comunicare si relationare intre departamentele celor 150 de angajati ai companiei. “Abia recent am realizat ce important este ca 150 de oameni sa comunice pe baza unor proceduri, procese interne! Totul poate avea un flux, o curgere”, spune Marian Alecsiu.

“Daca as putea da timpul inapoi”, spune, luand o gura de apa, “as modifica organizarea din companie. As investi mai mult in zona de pregatire a managerilor, la noi nefiind prea multe scoli care fac asta, in mod eficient”.

O alta zona interesanta si cu potential pe zona de fotografie este reprezentata de cursurile foto-video – lumea este dornica sa invete, pana la urma fotografia fiind una dintre cele mai facile metode de a te exprima. “Multi, insa, se opresc la tehnic, la fotografia corecta. Fotograful mai are un strat – incadrarea, lumina, compozitia, compensarea, ce vrea sa transmita”, puncteaza Marian.

Comparatie fotograf Romania – Canada

In Romania, fotograful este deseori judecat dupa aparatele pe care le are. In Canada, poti fotografia si cu telefonul si nimeni nu o sa te conteste. In Romania, nivelul de cultura foto al celor care angajeaza fotografi este redus, si tot el da tonul. “In Canada, piata pe care o cunosc destul de bine, fotograful are portofoliu, clientul se uita, negociaza si apoi clientul il lasa pe om sa isi faca treaba. Fotograful este privit ca un artist, un creator. Nimeni nu intreaba cat ii costa echipamentul, cu ce fotografiaza”, subliniaza Marian Alecsiu.

Mai mult, la noi legislatia nu prezinta deloc interes pentru fotografi. “Am incercat sa fac un curs de legislatie in fotografie – nu a venit nimeni, indiferent de promovarea lui! In schimb, cursurile de nud se dau imediat”, spune, zambind, Marian Alecsiu.

Si, totusi, legislatia ar trebui foarte bine cunoscuta de fotografi. “De exemplu, au ajuns sa li se fure pozele si fotografii nici macar nu mai protesteaza, sau o fac extrem de slab, desi este dreptul lor, creatia lor. Trebuie sa stii cand ai voie sa fotografiezi pe strada, unde, daca ai voie sa fotografiezi oameni si cum sa folosesti acea fotografie/in ce context”.

Mai mult, fotografierea/filmarea din drone are, in spate, o legislatie extrem de stufoasa. Un fotograf din Romania care a filmat cu drona trecand pe sub Arcul de Triumf, a fost chemat, recent, in instanta – este un caz penal. “Fotografierea din drone este strict reglementata – nu ai voie sa inalti drona mai mult de 30 de metri de sol, trebuie sa te aflii la o anumita distanta de locuinte si asa mai departe. De asemenea, dronele sunt automat intrerupte, nu mai functioneaza, langa aeroporturi – toate intra intr-o baza de date internationala si sunt, astfel, protejate”, subliniaza Marian, spunand totodata ca F64 a fost prima firma care a cerut autorizatii de la Institutul de Aeronautica din Romania. “Nu stiu cati stiu, de asemenea, ca dronele trebuie inmatriculate”.

Intentii in zona de marketplace si vanzare a F64?

Il intreb pe Marian daca exista intentii de a lansa un marketplace propriu, pentru fotografi si produse adiacente fotografiei, dupa modelul eMag.ro. Dupa o clipa de gandire, seful business-ului foto spune ca, desi a luat in considerare optiunea, a realizat ca iti pui credibilitatea prea mult in joc. “Ar insemna sa ne asiguram de stocuri, preturi si sa oferim consultanta – nu este o prioritate, nu o vad ca o solutie. Chiar daca ar creste volumul, nu ar creste si calitatea serviciilor”, considera Marian.

F64.ro se afla pe Marketplace-ul eMag, aceasta contribuind la circa 5-6% din cifra de afaceri a companiei.

In ceea ce priveste o potentiala vanzare a F64, Marian Alecsiu spune ca, desi a vorbit anul trecut cu un potential investitor, este putin probabil sa faca un exit. “Pur si simplu piata foto nu mai este atat de sexy ca in trecut, desi unii fac multi bani din asta. Nu mai este pe val”, spune, ridicand din umeri, antreprenorul.

Deci, compania va fi nevoita sa mute depozitul, sa-l centralizeze si sa il imbunatateasca prin fonduri proprii, fara atragere de investitii. “Sigur o sa fim in alta locatie si, dupa ce o sa schimbam platforma,un lucru complex si care va necesita ceva timp, probabil o sa ne extindem international. Realist vorbind, acest lucru nu se va intampla mai devreme de al doilea trimestru din 2018. Mi-as dori mai repede, dar este un pas complex”, spune cofondatorul F64.

Online-ul acopera circa 60% din vanzari, mai mult chiar decat in Anglia, unde 28% este cel mai mult. “Se cumpara online si aparatura foarte scumpa, valoarea cosului fiind mai mare decat cea din magazin. Motivul pentru care se cumpara atat de mult online? Este o piata atipica, cu foarte putini jucatori. In Germania, de exemplu, exista vreo 80 de concurenti, magazine care au stocuri cel putin la fel ca F64, si isi impart felia de online toate.”

Ca orice in viata, exista insa si un dezavantaj. “Nu exista piata atat de mare, trebuie sa creezi interes, curiozitate, trebuie sa starnesc si sa construiesc piata”, spune Marian.

Ce doreste de la Guvern si Parlament

Sa se ocupe intr-adevar de lucruri importante, “este pacat la ce asistam acum”, considera antreprenorul.

“As vrea sustinere reala in atragerea de fonduri europene. Politicienii si-au facut vile pe bani europeni, insa noi nu reusim absorbtie decat de 20%, cand in Ungaria se apropie de 100%. Suntem penibili, si asta pentru ca politicienii sunt ocupati, acum, sa faca legi pentru ei”, spune, starnit, Marian Alecsiu.

Ce isi mai doreste? “Sa se puna si factorul politic decident in papucii business-urilor. Ce vrea, de exemplu, investitorul strain, antreprenorul, owner-ul de business? Vrea gratiere si amnistie? Nu! Adevarat, s-au si intamplat lucruri bune in ultimii ani si, oricat si-ar dori probabil sa fure, nu o mai pot face ca in anii ’90. Ne dorim insa, si cred in continuare ca politicienii vor face actiuni care sa-i determine pe cei care au plecat de acasa pentru a munci peste hotare, sa se intoarca acasa. Sa reuseasca sa creeze un climat care sa ii atraga”, mai spune Alecsiu.