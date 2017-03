Am planuit interviul cu Mihnea Ghildus, fondatorul Dizainar, intr-o joi, imediat dupa pranz, la un restaurant din zona Operei. A fost departe de un interviu clasic, in care sa vorbim despre business, timp liber, vacante si pasiune. Discutia noastra s-a transformat foarte repede intr-un brainstorming creativ despre “revolutia” creativilor, despre design, Brancusi, brand de tara sau lideri. Amandoi am plecat de la interviu cu cateva teme serioase de gandire.

Mihnea Gildus se autointituleaza “gospodar creativ” la Dizainar, primul magazin-concept de design creativ lansat in Romania. A studiat design in Germania, tara despre care spune ca era foarte bine organizata, parca "prea bine”. A venit de la germani cu dorinta de a fi el insusi mai bine planificat si cu placerea de a merge pe bicicleta, prin oras.

“Vorbeam recent cu un client al magazinului nostru, care spunea ca Romania este inca o adolescenta si Germania un cuplu de 40 plus, cu copiii deja la liceu, o masina mare, caine si cu viata asezata. Si ii dau perfecta dreptate. Noi suntem usor imaturi ca tara si filosofie, dar avem un entuziasm foarte mare, o efervescenta, vrem mereu sa facem ceva”, spune Mihnea Ghildus.





Oricat de mult si-ar dori sa ajunga la fel de organizat ca nemtii, designerul recunoaste ca in viata sa exista si o doza de haos specifica antreprenoriatului creativ. Ii place foarte mult ce face si merge cu placere la atelier - birou. Si chiar daca sunt si lucruri care nu ii fac neaparat placere in activitatea zilnica, precum excelurile sau lucrul cu autoritatile statului, reuseste sa gaseasca o componenta creativa care sa il ajute sa le duca la indeplinire mai usor.

“Daca am o scrisoare oficiala, de exemplu, incerc sa aplic reguli minime de design grafic, sa folosesc fonduri interesante, aliniere etc. Sau cand trebuie sa fac tabele, care sunt moartea creativilor, incerc sa folosesc culori care sa aiba sens impreuna, sa le fac sa se potriveasca”, spune Mihnea.

Misiunea Dizainar, dincolo de business

In urma cu cativa ani, Mihnea Ghildus a fondat magazinul-concept destinat exclusiv creatiei de produs in Romania. Misiunea initiala a acestui business, de a face designul romanesc foarte vizibil, a fost indeplinita iar urmatorul pas este consolidarea.

“Au aparut multe magazine care fac design, initiative de promovare, targuri, evenimente. Este o veste foarte buna, concurenta ajuta la reinventare si motiveaza. Urmatorul pas este consolidarea, dar acest pas o sa mai dureze cativa ani. Speranta este ca, intr-o zi, designul romanesc sa fie unul dintre motoarele economiei romanesti, sa fie plus valoarea cu care sa ne marketam identitatea nationala”, spune Mihnea.

De aici incepe o discutie interesanta despre cat de pregatiti suntem sa ne asumam valorile nationale si sa iesim cu ele in lume. Mai ales ca multe dintre brandurile romanesti au fost concepute cu nume internationale, tocmai pentru a avea succes si pe alte meleaguri. Mihnea spune ca a venit momentul ca brandurile de azi sa isi pastreze identitatea si sa fie cunoscute dupa origine.

“Sunt multe branduri care isi doresc sa fie mandre de Romania si inca nu pot. M-am intrebat de multe ori ce pot sa fac ca sa schimb acest lucru. Eu sunt mandru de mine, de colegii mei, dar nu pot fi mandru de tot ansamblul, pentru ca mai sunt si uscaturi, care sunt mult mai evidente. Cum facem sa scoatem in fata padurea verde?”, se intreaba Mihnea.

Discutia se muta foarte repede la proteste, la tinerii creativi romani care au facut valuri in presa internationala, la ideile frumoase care au facut inconjurul lumii, asa ca am inceput sa facem brainstorming despre cum am putea sa profitam de acest moment. Am generat cateva idei interesante, cateva teme de gandire pe care amandoi le-am luat acasa, dar si discutii interesante despre Brancusi, brandul de tar, turismul traditional sau lideri.

Cand pasiunea se impleteste cu jobul de zi cu zi

Mihnea nu are ganduri sa plece din tara, desi meseria i-ar putea permite. De fapt, tocmai flexibilitatea este un aspect foarte important, poate pleca oricand, oriunde. Cel mai mult ii place la jobul lui ca timpul liber se impleteste cu cel lucrat.

“Eu nu merg la job, ci la atelier, in locul unde fac ceva, din nimic. Pentru mine este foarte important sa stiu ca nu distrug, ci creez. Pe calculator, pe foaie, in lemn, ceramica sau sticla, e foarte satisfacator sa creezi ceva, sa ii dai o forma si sa il faci si functional. Daca mai gasesti si un client care sa cumpere, este si mai bine”.

Mihnea Ghildus spune ca este pasionat sa testeze experiente noi, cateva exemple fiind snowbord, snorkeling sau plimbarea cu velierul. Iar pe plan profesional, este una din caracteristicile designerului: trebuie sa fie mereu in pas cu vremurile, sa anticipeze si sa inteleaga.

Pentru ca munca sa este si principala pasiune, ne intoarcem foarte rapid la discutia despre ceea ce face. Astfel, Mihnea imi povesteste ca un designer trebuie sa gaseasca permanent echilibrul intre nevoile clientului si viziunea artistului.

“Cand accept o lucrare, trebuie sa indeplineasca minimum doua din urmatoarele trei conditii: sa ma multumeasca din punct de vedere financiar, al colaborarii cu clientul si profesional, al lucrarii. Daca este doar o conditie, compromisul este prea mare si lucrarea nu iese bine. Am 12 ani de esecuri din care am invatat cate ceva”.

Designul care rezolva si probleme

Pentru ca si-ar dorit ca lucrarile sale sa rezolve si probleme reale ale omenirii, Mihnea s-a specializat pe designul medical. Lucrarea sa de licenta este o pompa de insulina pentru diabetici, un concept, o macheta care rezolva o problema reala pentru oamenii dependenti de insulina. In 2003 a anticipat cumva moda “wearable” si a conceput un smartwatch care calcula si pompa cantitatea de insulina necesara, masura glicemia etc.

Dupa calculele sale, ar fi nevoie de 2 ani de dezvoltare si aproximativ 2 milioane de euro. La vremea respectiva parea imposibil, acum insa proiectul ar fi, poate, mai aproape de realitatile lumii in care traim. Astfel, nu exclude ideea sa il reia.

Din aceeasi categorie de design medical, o alta creatie valoroasa pentru el este si primul sau obiect de design care a intrat in serie – un inhalator de sare, realizat in parteneriat cu un producator roman de obiecte medicale, care se vinde astazi in toata Europa.

Mihnea spune ca isi gaseste inspiratia peste tot. Mai spune ca, in aceasta lume asaltata de informatii si non-informatii, designul poate fi o forta creatoare care sa ne ajute sa ne redescoperim si sa ne recentram, daca il folosim cum trebuie.

Dupa o scurta discutie despre control, despre cum ar trebui sa reusim sa ne deconectam de munca si birou uneori sau despre cat de maturi profesionial trebuie sa fim pentru a reusi sa facem asta. Incheiem discutia intr-o nota optimista, cu viziune pozitiva asupra perspectivelor industriilor creative si cu speranta ca, peste 10 ani, brandurile romanesti vor fi recunoscute pe plan mondial.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu