Chiar daca isi dau seama sau nu, antreprenorii si rezultatele lor in business sunt influentate si de un stil de viata echilibrat si de cum isi folosesc timpul liber pentru a se reincarca cu energie. De acest concept se apropie destul de bine Marius Pandel, CEO-ul Christian Tour, care are cinci vacante pe an, urca muntii in weekend, sta la cort si se pregateste sa urce pe varful Aconcagua (6.962 m). Totul pentru binele companiei. Cum? Va invit sa descoperiti viata dupa business a unui antreprenor care uneori nu munceste tocmai pentru a-si deschide mintea.

Intotdeauna am spus ca daca as fi antreprenor as cumpara timpul liber, adica as angaja managerii potriviti care sa se ocupe de business in timp ce eu ma plimb prin lume. Invitatul meu, Marius Pandel - care detine una dintre cele mai mare companii de turism, ma contrazice si sustine ca totusi antreprenorii nu se pot detasa atat de mult de business si cel putin nu pe termen lung. Chiar si asa, omul de afaceri crede in viata dupa business, subliniind ca este important sa aiba cate o pauza de 3-4 zile la o luna-o luna si jumatate de munca intensa.

"Eu cred ca daca liderul unei companii nu este bine, nici compania nu este bine. Eu daca merg la birou si sunt stresat, toti ceilalti de sub mine sunt stresati. Daca eu sunt bine, sunt optimist, sunt pozitiv si am chef de munca, toti ceilalti ma urmeaza. Si nici pe oamenii mei nu ii las sa se arda. Daca vad ca managerii sunt epuizati, prefer sa ii las sa plece", spune CEO-ul agentiei de turism.





Astfel, Marius Pandel se reincarca prin sport in aer liber si practic prin conectarea la natura. "Atunci cand faci sport esti mult mai increzator, ai mai multa buna dispozitie, mai ales ca jobul nostru il petrecem in birou. Stam in turnul de sticla la etajul 13. Te plafonezi. Noi suntem creativi in Christian Tour si daca vrem sa fim in continuare creativi trebuie sa ne deschidem orizontul, mintea, nu putem sa ramanem blocati acolo", completeaza antreprenorul.

Desi spune nu are mai mult timp, Marius Pandel gaseste loc pentru doua iesiri pe an cu cortul pe munte, alaturi de fratele sau, Cristian Pandel, si uneori pentru plimbari pe bicicleta, dar mai ales cu ATV-ul, intrucat este pasionat de sporturi motorizate. Mai mult, acest stil de viata se reflecta si in cultura organizationala a Christian Tour. "Acum 3 sau 4 ani am iesit cu vreo 50 de corturi la munte pentru teambuilding cu cortul. Am facut catarari, am jucat paintball. Avem banda de alergat in sala de training. Cum avem biroul vizavi de parc, am facut dusuri pentru personal in cazul in care vor sa faca sport dimineata sau sa iasa cu bicicleta. Plus ca mai iesim cu ei in parc", spune antreprenorul.

De asemenea, Marius Pandel isi doreste ca anul viitor sa urce, tot alaturi de fratele lui, pe varful Aconcagua (6.962 metri), din Argentina, expeditie de o luna de zile, din care doua saptamani pe munte, care il va costa estimativ 8.000 de euro.

Pana atunci, insa, antreprenorul va merge intr-un weekend pana in Paste pe Muntele Athos din Grecia, asa cum obisnuieste in fiecare post al Pastelui si al Craciunului. "Acolo se imbina cumva natura, sunt doar 16 masini pe insula plus ale calugarilor, faci drumetii de 3 ore prin padure de la o manastire la alta. Fiecare calatorie la Athos este diferita. De fiecare data ai alte simtiri, este un loc curat, pur. Cine merge acolo nu are nimic de castigat, decat pentru sufletul lui", povesteste Marius Pandel.

Unde calatoreste un antreprenor in turism

Cum invitatul meu conduce o companie in turism, intrebarea fireasca este unde ii place sa calatoreasca si cat de multe vacante isi "permite", in functie de timp, pe an. Raspunsul este simplu: "cat se poate de multe", puncteaza antreprenorul din turism, care se declara pasionat de travel din toate perspectivele: si business, si personal.

"Acum sunt foarte multe zile libere care pot fi legate de weekend. Avem vreo 5 vacante pe an in afara tarii. De multe ori le legam de deplasari de business si iau si familia", spune Pandel, care a fost recent in New York si Dubai si unde a impartit deplasarile intre intalniri de business si relaxare.

"Eu cred ca e doar o scuza ca nu ai timp sa calatoresti. In primul rand ai sarbatorile, iar de Paste si de Revelion nimeni nu munceste, si daca vrei sa stai tu singur in birou nu ai ce sa faci. Sunt doua vacante, mai ai o vacanta in vara, sunt trei", continua sa spuna antreprenorul.

Astfel, cum este pasionat si de mare, pe langa munte, el mentioneaza ca aproape in fiecare vacanta petrece o zi pe mare cu barca, si pentru plimbare, si pentru snorkeling. Asadar, ce urmeaza?

"La vara vom pleca in Mallorca, destinatia mea preferata, unde am inchiriat o casa pentru cinci saptamanii. Vom avea si o barca pentru cele cinci saptamani. Jumatate din perioada voi sta acolo, iar in cealalta jumatate voi reveni in weekend", se destainuie Marius Pandel, care va petrece aceasta vacanta alaturi de sotie si mai multi prieteni.

Antreprenorul mai spune ca pentru aceasta vacanta a cumparat recent o ambarcatiune de 10 metri lungime, pentru noua persoane, in care exista si un dormitor, insa este pretabila pentru plimbari de zi, nu itinerarii lungi. Este a doua barca pe care o cumpara in doi-trei, a costat 40.000 de euro, este second-hand si in prezent se afla pe insula din Spania.

Destinatia europeana in care te simtit ca in Caraibe

"Este o barca cu care poti sa iesi pe mare si sa te opresti intr-un golf, sa mananci pe barca, sa inoti, sa faci snorkeling. Nu imi doresc neaparat sa calatoresc pe distante lungi cu barca, ci imi place sa ies pe mare. Imi plac foarte mult insulele Balneare si ai ce face acolo: poti sa te plimbi in Mallorca-Ibiza-Formentera-Barcelona. Plus ca sunt 260 de plaje in Mallorca pe care sa le explorezi. Plajele sunt superbe, mancarea este buna, gasesti ceea ce gasesti in Caraibe, dar la 3 ore de zbor distanta", explica Pandel de ce prefera o vacanta pe barca.

"O barca in care sa te simti in siguranta pentru a traversa marea ar trebui sa aiba peste 15 metri lungime. La barci diferenta intre o barca de sub 10 metri si peste 10 metri este de cel putin 100.000 euro. La peste 15 metri deja vorbim de 300.000-400.000 euro", adauga antreprenorul pasionat de barci cu motor.

Nu am target sa termin de vazut globul.

El isi doreste sa ajunga pe coasta de vest din SUA - San Francisco, Los Angeles si in Australia, insa nu are un termen limita pentru calatorii in aceste locuri. Totusi, il intreb in cate tari a fost. "Nu le contorizez si nici nu fac un target din asta. Nu am target sa termin de vazut globul. Vacantele mele preferate sunt cele in care nimeni nu munceste pentru ca atunci nu ma cauta nimeni", spune Marius Pandel, care isi ia 15 zile libere pe an plus zilele din weekend

Desi reuseste sa aiba cateva vacante pe an in afara tarii, antreprenorul recunoaste totusi ca echilibru business-viata dupa birou nu prea exista in afara vacantelor. Incepe ziua la 9 si se incheie la 18-19, insa "discutiile continua pana la 11 noaptea".

"Nu poti (n.r.: sa te detasezi complet de business si sa fii plecat tot timpul in vacante) decat daca iti vinzi business-ul. Nici macar o luna nu functioneaza. Dar poti sa faci ceea ce spun eu: tragi o luna si apoi pleci 3-5 zile", conchide antreprenorul in turism, care considera ca prin aceste pauze "faci bine companiei pentru ca te intorci incarcat, cu un suflu nou, cu idei noi".

Sursa foto: S. CATALIN ALEXANDRU