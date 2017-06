Sotiris Chatzidakis (46), de origine greaca, conduce de sase ani organizatia CEO Clubs Romania, iar de la acea data isi petrece mare parte din timp in tara noastra. Chiar daca nu cunostea decat doi oameni cand a venit aici si nu mai fusese niciodata in Romania, managerul isi aminteste ca s-a simtit atras de tara noastra inca de la primul pas pus pe aeroportul Otopeni, iar sase ani mai tarziu planurile sale sunt sa ramana cat mai mult timp aici, in tara care, dupa spusele sale, este pe placul tuturor managerilor straini.

Chief Executive Officers Club International (CEO Clubs) este una dintre cele mai prestigioase organizatii de business din intreaga lume, care reuneste antreprenori si executivi de top. In Romania, CEO Clubs a fost adusa in 2011 de Sotiris Chatzidakis, iar in prezent un numar de 150 de membri, manageri de top si antreprenori, se intalnesc periodic, discuta provocari, impartasesc idei si leaga colaborari.

"In 2011 clubul era prezent in Europa doar in Grecia. Eu am incercat sa il lansez in Bulgaria si Romania in paralel, insa piata din Romania era mai interesanta si am decis, din lipsa de timp, sa renunt la Bulgaria. (...) Romania reprezenta optiunea fireasca din multe motive, de exemplu Bucurestiul este un loc unde pot ajunge intr-o ora jumatate din Atena, apoi a contant dimensiunea pietei, precum si instinctul meu", isi aminteste Sotiris Chatzidakis.





Provocarea de a conduce CEO Clubs in afara Greciei a venit dupa ce refuzase mai multe oferte de a lucra ca expat, decizia luand-o cu impreuna cu familia sa, care a ramas in tara natala.

"Chimie" din primul moment cu Romania

Isi aminteste ca in 2011, cand venea pentru prima data in tara noastra, nu stia mare lucru despre Romania, in afara de aspecte legate de business, si cunostea doar doua persoane, insa s-a simtit bine aici din prima clipa.

"De cand am pasit pe Otopeni mi-am spus ca imi place acest loc si ca se vor intampla lucruri bune aici. Cand spunem ca ne place un loc, clar ne referim ca ne plac oamenii din acel loc. Aici oamenii sunt deschisi, sunt fericiti, sunt pozitivi. (...) In Romania, ca expat, te simti bine primit. De altfel, se spune despre expatii care ajung in Romania ca plang de doua ori, o data cand afla ca trebuie sa vina aici si a doua oara cand sunt anuntati ca li se termina mandatul. Tuturor expatilor le place in Romania, in special datorita oamenilor de aici", a mai spus Sotiris Chatzidakis.

Romanii sunt foarte emotionali, reactioneaza la extreme si atunci cand li se intampla lucruri bune si cand li se intampla lucruri rele

Mai mult, acesta spune ca iubeste Bucurestiul in perioada verii si ca i-ar placea sa vada mai mult din zona montana cu care Romania se mandreste.

"Iubesc Bucurestiul vara pentru ca pentru mine vremea nu este niciodata prea calda, si iubesc in special serile, cand se reduce traficul, moment in care imi place sa ies sa ma plimb. Iar in putinele weekenduri cand raman in oras, caci de obicei vinerea plec in Grecia, cand oamenii sunt la mare, Bucurestiul este un vis, este liniste, frumos", este de parere Chatzidakis.

Am fost si la Targu Secuiesc, la Vama Veche, am trecut si prin Brasov. Mi-ar placea sa vizitez muntii, sa merg pe Transfagarasan, Transalpina, sa vizitez Clujul si Oradea

Daca la inceput cea mai mare provocare intampinata ca strain in tara noastra a fost lipsa apropiatilor, intre timp a "rezolvat" aceasta problema, iar in prezent cei mai buni prieteni ai sunt din Romania si petrece cu acestia cea mai mare parte din timpul liber.

"Din cand in cand joc fotbal. De asemenea, imi place sa citesc mult, sa ma vad cu prietenii mei, caci, dupa sase ani, cei mai buni prieteni ii am in Romania. Cea mai mare provocare in primul an in Romania a fost lipsa prietenilor, insa am rezolvat-o dupa cateva luni. De indata ce mi-am facut prieteni, totul a devenit super. Suntem un grup format din romani, indieni, turci si alte nationalitati. Imi place sa imi petrec timpul cu ei. Ma duc la meciuri de baschet", povesteste managerul.

"Nu exista sa nu ai timp"

Sotiris Chatzidakis interactioneaza in mare parte din timp cu persoane ocupate, manageri de top si antreprenori, si este, la randul sau, o persoana cu multe sarcini, conducand organizatia cu o echipa de doar sase persoane, insa spune ca, in opinia sa, fiecare om trebuie sa faca toate eforturile pentru a face ceva ce isi doreste cu adevarat.

"Nu exista sa nu ai timp, ci sa nu iti faci timp. Mie imi place sa joc fotbal, daca ma suna acum prietenii mei si ma invita si am o cina de afaceri planificata, de exemplu, voi face tot posibilul sa o aman si sa ajung. Nu stiu daca voi reusi, dar macar voi fi incercat", spune acesta.

Si acum, la fel ca in urma cu cativa ani, managerul spune ca se simte bine in tara noastra si intentioneaza sa ramana cat mai mult timp aici.

"Daca ma intrebai acum sapte ani daca ma vad ramanand atata timp in Romania, Bucuresti, raspunsul meu ar fi fost ca nu am aceste planuri. Cred ca magia vietii sta in aceste turnuri pe care viata poate sa le ia. Mi-ar placea sa mai raman multi ani aici, insa nu stiu unde ma va purta viata", a precizat seful CEO Clubs.

Locuind fara familie in Romania, managerul spune ca poate dedica mult timp jobului, merge la mai multe intalniri pe zi si serveste si pranzul cu aceste ocazii sau cand este in birou prefera sa isi pregateasca singur o salata greceasca.

Pe de alta parte, vacantele si le petrece cu familia, cele de vara intr-una dintre insulele grecesti, iar in timpul concediilor din sezonul rece ori ramane in Bucuresti impreuna cu ai sai ori merge intr-o statiune montana din Italia sau Elvetia.

Foto: Ovidiu Udrescu