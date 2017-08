Pentru Remus Visan, managing director la Paravion, partiile sunt singurul loc unde uita complet de munca din firma si asta pentru ca "schiatul te curata psihic" de gandurile si grijile pe care le ai. Iata cum mersul la schi il mai ajuta in business si de ce Italia este mereu prima optiune pentru o vacanta cu adrenalina.

"Nu am foarte mult timp liber, chiar daca este un business care se bazeaza pe vanzarea calatoriilor implica mult management", imi spune din start directorul Paravion. Apoi continua: "colegii mei isi incheie ziua, inchid calculatorul si pot sa se relaxeze. Responsabilitatea mea este pe mai multe paliere. Eu trebuie sa ma asigur ca avem toate resursele, ca stim ce facem a doua zi, ca furnizorii ma ajuta... sunt chestii care nu se termina", a spus Remus Visan, care recunoaste ca nu se poate detasa de business cand ajunge acasa si ca se intampla sa lucreze si seara tarziu sau in weekend.





Astfel, cand are timp liber, el prefera sa mearga cu familia la hamam si la spa in Bucuresti, unde alege de obicei masaj cu gheata. "In rest, schiul este cea mai mare pasiune a familiei. Incercam sa il practicam intens in timpul iernii, de cum incepe sezonul", spune Remus Visan.

De cand ma stiu si lucrez in domeniul acesta nu ma deconectez de business decat atunci cand schiez.

Visan s-a nascut in orasul Petrosani din Muntii Parang, astfel ca schiaza de la 5 ani si puncteaza ca schiatul este mai mult decat un hobby. Zona lui preferata pentru schi este Valea Jiului, unde merge la Straja sau Parang, dar de asemenea spune ca face tot posibilul sa isi gaseasca doua saptamani pentru o vacanta la schi in Val Gardena, in nordul Italiei, unde "poti sa schiezi de dimineata pana seara fara sa repeti o partie".

"Schiatul te curata mental, psihic, pentru ca in momentul in care schiezi esti tu pe schiuri, pe partie, atent la ceea ce faci, simti adrenalina, miscarea in sine este o placere. De cand ma stiu si lucrez in domeniul acesta nu ma deconectez de business decat atunci cand schiez. Cred ca schiul este singurul care involuntar imi ia din minte lucrurile legate de business", explica directorul Paravion.

"Ajungi seara la hotel epuizat fizic si nu mai ai timp sa te gandesti la alte probleme. Este o epuizare sanatoasa. Esti complet eliberat psihic de griji. Este doar oboseala placuta de la sfarsit de zi cand vrei doar sa te odihnesti. Ma ajuta foarte mult pentru ca este un sport care te obliga sa te deconectezi si sa te concentrezi la ceea ce faci", continua el sa spuna care este efectul unei vacante pe partie.

Visan obisnuieste sa mearga la schi in strainate in fiecare an, de regula in februarie si mereu in acelasi loc, in statiunea Val Gardena, pana unde calatoreste cu masina personala. "Ne-am indragostit de zona aceea. In fiecare an ne-am gandit sa schimbam, dar cred ca ne-am obisnuit cu faptul ca stim partiile. E bine cand reusesti sa anticipezi ceea ce te asteapta pe partie. Schiezi mult mai relaxat cand cunosti zona. Iar peisajul este superb, nu te poti plictisi in acea zona", spune Remus Visan de ce prefera statiunea din Italia, aflata in Muntii Dolomiti.

Cum il ajuta schiatul in business

Desi merge la schi de doua ori pe an, prin urmare destul de rar pentru cineva care este conectat tot timpul la activitatea din firma, Remus Visan reuseste sa isi dea restart pe partie si sa inceapa cu mai multa energie o saptamana de munca.

"Ma ajuta foarte mult in luarea deciziilor si in intelegerea rapida a riscurilor. Gandeste-te ca trebuie sa fii atent, sa fii concentrat la ce urmeaza sa se intample, sa anticipezi fiecare pas. Toate simturile iti sunt in alerta. Te incarci cu energie, cu adrenalina, este plin de vitalitate. Dupa o saptamana la schi esti cu totul altfel. Vii la birou, vrei sa faci cat mai multe, intuiesti mult mai repede problemele care ar putea sa apara", sustine managerul despre practicarea schiatului.

Pentru cei care vor sa se apuce de schi, el subliniaza ca au nevoie de pregatire, adica sa faca putina miscare, inainte sa urce pe schiuri pentru prima oara intrucat este un sport periculos. "Complica viata daca nu esti pregatit, daca nu ai antrenament", spune Visan.

In plus, acest sport implica si costuri mari, in special la cumpararea echipamentului. In ce priveste o vacanta pe partie, costurile difera in functie de preferinte, dar exista si cazare in strainatate chiar si mai ieftina decat, spre exemplu, in Poiana Brasov. La costul cazarii si transportului se adauga un ski pass de 250 euro pe saptamana.

Unde calatoreste un manager din turism

Remus Visan are in general doua vacante pe an si cateva iesiri spontane de 2-3 zile in strainatate, in general unde doreste familia. "Calatoriile personale sunt negociate in familie, de obicei nu prea am multe de spus, trebuie sa ma ocup de organizare. Cea mai draga destinatie unde ne simtim cel mai bine printre prieteni este Cipru. Ne-am indragostit de Cipru acum 7-8 ani si mergem in fiecare vara in zona Limassol sau Aya Napa. In rest, batem foarte mult Europa, incercam sa avem city break-uri in fiecare an", spune managerul Paravion, care spera ca urmatoarea vacanta sa fie in Toscana, in noiembrie.

In ce priveste bugetul pentru vacanta nu a dorit sa specifice o suma, insa sustine ca nu este un cheltuitor si nu vaneaza luxul. "Stau si in pensiuni, dar stau si in hoteluri de 5 stele, in functie de destinatie si de oferta respectiva. Sunt atent sa nu mai facem risipa. De exemplu, nu m-as mai duce cu familia intr-un club all inclusive pentru ca noi suntem activi, plecam dimineata de la hotel si ne intoarcem seara. Prin urmare all-inclusive-ul este o risipa pentru noi si aleg un hotel cu cel mult demipensiune sau cu mic dejun", spune managerul.

In incheiere, Remus Visan a spus ca nu stie in cate destinatii a fost pana acum, insa recunoaste ca este norocos ca a vazut nenumarate locuri si datorita deplasarilor de business. Totusi, desi nu vrea sa bata vreun record in vizitarea tarilor, managerul Paravion isi doreste sa ajunga in America de Sud, unde sa faca un circuit al Muntilor Anzi, dorinta care s-ar putea indeplini cel mai probabil in trei ani.