Educatia financiara este o preocupare din ce in ce mai des intalnita la nivel mondial, vorbind aici inclusiv despre tarile dezvoltate. Ea se adreseaza tuturor persoanelor, indiferent de varsta sau de ocupatie, in ultimul timp devenind principalul instrument la indemana pentru asigurarea eficienta a protectiei financiare.

Diverse studii internationale releva faptul ca de nivelul de cunoastere al conceptelor financiare depinde bunastarea individului. Fiecare dintre noi suntem responsabili de organizarea bugetului familiei, planificam vacantele, ne facem planuri pentru achizitionarea unui autovehicul, economisim sau ne indreptam atentia spre produse financiare destinate unei protectii viitoare a studiilor copilului.

Cu toate acestea, intr-o piata financiara diversificata si in conditiile unui marketing agresiv, a alege de exemplu intre doua tipuri de asigurare similare nu inseamna intotdeauna cea mai buna optiune de pret, ci este nevoie si de o analiza a propriilor nevoi in raport cu produsul sau serviciul cumparat, acesta trebuind sa foloseasca scopului urmarit de fiecare in parte. In acelasi timp, responsabilitatile care revin odata cu drepturile consumatorului vor avea un impact major asupra utilizarii produsului sau serviciului financiar ales.

Mai mult de atat, schimbarea demografica care indica cresterea sperantei de viata concomitent cu scaderea natalitatii face ca planificarea financiara a resurselor financiare la varsta pensionarii sa devina o necesitate, iar dependenta de sistemul de pensii publice un impediment pentru bunastarea viitoare.

Tot mai multe reglementari din domeniul financiar pun accentul pe respectarea unor conditii de transparenta si de informare a consumatorilor sau investitorilor, pentru a asigura protectia eficienta a acestora. Dar este in egala masura de important ca informatiile transmise sa poata fi comunicate intr-un mod in care consumatorul nu doar le poate accesa, dar in care cunoaste cum sa le acceseze si ce reprezinta aceste informatii, pentru a analiza daca ii sunt de folos, daca are nevoie de mai multe informatii sau daca responsabilitatile ce ii revin sunt acceptabile, astfe incat sa adopte cea mai buna decizie financiara din perspectiva atat a nevoilor sale cat si a resurselor financiare disponibile.

Formand cererea de produse si servicii financiare, consumatorii pot influenta calitatea ofertei comerciantilor si pot impune acestora standarde mai ridicate de calitate a serviciilor, solicitand o concurenta reala la nivelul ofertei. Nu in ultimul rand, educatia financiara nu inseamna doar a invata despre produse si servicii, ci si a forma consumatorilor competentele necesare de a reclama incalcarea drepturilor ce le revin sau pentru a accesa mecansimele de protectie a acestor drepturi impotriva unor posibile actiuni frauduloase, practici incorecte sau abuzive, care pot conduce la pierderi.

