In activitatea zilnica sunt deseori gresit folositi cei doi termeni „franciza” si „fransiza” care sunt doua notiuni juridice total diferite.

Rubrica realizata cu ajutorul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Franciza este operatiunea care imbraca forma unui contract prin care o persoana numita francizor ii acorda unei alte persoane, numita beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, in scopul de productie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse si/sau de servicii. Obtinerea unei francize implica plata unei taxe de intrare in sistem precum si a unor redevente anuale, de regula sub forma unui procent din cifra de afaceri (sursa: Wikipedia).

Fransiza este acea parte din valoarea daunei pe care o suporta asiguratul si poate fi stabilita de catre societatea de asigurare ca valoare fixa ori ca procent din suma asigurata sau din valoarea daunei pe care nu o despagubeste asiguratorul si pentru care asiguratul ramane propriul sau asigurator. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita de asigurare in aceeasi valuta ca si suma asigurata. Fransiza poate fi stabilita si in functie de numarul evenimentelor produse pe timpul derularii contractului de asigurare (exemplu: prima dauna = fransiza 0; a doua dauna = fransiza 100 Euro din valoarea daunei; a treia dauna = fransiza 200 Euro din valoarea daunei).

Notiunea de fransiza este folosita in domeniul asigurarilor, iar definitia ei o regasim in Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de notiunea de fransiza mai trebuie avut in vedere si dispozitiile Art. 2217 alin. (2) Cod Civil, care prevad ca in contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza in privinta careia asiguratorul nu este obligat sa plateasca despagubiri.

In lege nu sunt prevazute limite minime sau maxime ale fransizei, aceasta ramanand la intelegerea partilor contractante.

Fransizele pot fi de doua tipuri: atinsa si deductibila.

Fransiza atinsa este valoarea ce va fi suportata de catre asigurat in cazul in care dauna nu depaseste o anumita valoare (exemplu: fransiza de 500 Euro - daca valoarea reparatiei este mai mica sau egala cu 500 Euro, asiguratul nu va beneficia de despagubire, in schimb, daca valoarea reparatiei depaseste 500 Euro, asiguratul va fi despagubit integral).

Fransiza deductibila este suma de bani ce va fi suportata de asigurat, indiferent de valoarea daunei. Din aceasta rezulta faptul ca din orice despagubire se va scadea valoarea fransizei.

Nu toate contractele de asigurare au inclusa fransiza, aceasta fiind o optiune ce poate fi stabilita de catre partile semnatare ale contractului. Pot exista contracte de asigurare fara fransiza insa prima de asigurare platita va avea o valoare mai mare. Fransiza are un rol important in stabilirea primei de asigurare, fiind un element de baza in aceasta actiune.

Fransiza a fost inclusa in contractul de asigurare ca si element de preventie, deoarece il face pe asigurat sa fie mai precaut in actiunile sale, fiind constient de faptul ca, in cazul unei daune asiguratorul nu va despagubi intreg prejudiciu, parte din dauna (conform fransizei stabilite) fiind suportata de catre asigurat.

Sub alta forma spus, la producerea riscului asigurat, asiguratorul nu acopera intreaga paguba, ci numai pana la concurenta fransizei.

Nu este obligatoriu ca la orice eveniment suma asigurata sa fie egala cu valoarea daunei. Pentru a putea pastra o acoperire a riscurilor constanta, asiguratul poate reintregi suma asigurata pentru perioada ramasa din contract, pentru aceasta platindu-se o prima suplimentara calculata in functie de marimea daunei suferite ce a stat la baza reducerii sumei asigurate.

Important de retinut este faptul ca in toate cazurile, asiguratorul va despagubi contravaloarea daunei, mai putin fransiza aplicabila si, posibil, ratele ce au mai ramas de plata la polita.

