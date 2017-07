La prima vedere, Restocracy se ocupa doar de restaurantele bune, asa-zisa arisocratie a restaurantelor, asa cum transmite si numele, spre deosebire de site-ul anterior in care erau incluse restaurante din toate categoriile. George Butunoiu isi propune, insa, de aceasta data, sa analizeze mai profund subiectul, inclusiv din perspective sociologice.

“De pilda, primul subiect de studiu sistematic este cel al localurilor boeme. Se pare ca nu exista in Romania nimic sistematizat din punct de vedere stiintific asupra acestei categorii sociale a boemei, in general, si cu atat mai putin a boemei in lumea restaurantelor, in particular, asa ca va trebui sa o luam de la zero: sa actualizam definitia boemei (sau a neo-boemei si post-boemei, mai precis spus), sa gasim un model operational de evaluare, sa facem studii de caz, analize si chiar statistici etc. O "mapare" a subculturilor pe tipuri de restaurante (localuri, in general) va fi urmatoarea tema de cercetare, si tot asa...”, a declarat Butunoiu pentru wall-street.ro.

Insa, unul dintre obiectivele principale ramane acela de a face un top al restaurantelor din Bucuresti (in primul rand, si in timp si pentru alte orase) - o ierarhie adevarata, facuta de catre evaluatori independenti, nu de catre clienti (mai mult sau mai putin adevarati) anonimi.

Din cate stiu eu, nu mai exista un astfel de top in Bucuresti. Toate cele existente sunt facute de catre cititori (anonimi), ceea ce le limiteaza drastic credibilitatea. Or, odata cu cresterea generalizata a puterii de cumparare si a nivelului de trai, oamenii merg din ce in ce mai mult la restaurante si au nevoie de certitudini. Restocracy le ofera exact aceasta certitudine. In mediile de business am avut o credibilitate foarte mare, de care voi profita in continuare. Chiar daca gusturile mele nu coincideau cu cele ale cititorilor de multe ori (si nici nu ar fi realist sa astept mai mult de atat), obiectivitatea si buna-credinta nu mi-au fost decat arareori puse la indoiala. O mai puneau la indoiala cate unii care nu veneau din mediile de business si care nu ma cunosteau de acolo.

George Butunoiu

Clientul de restaurante, un obiect de studiu

Pentru George Butunoiu, Restograf a fost o initiativa civica, un site facut ca sa „se razboiasca”, pe de o parte, cu mancarea si serviciile proaste din restaurante si cu dorinta bucurestenilor de a manca prost, pe de alta parte. Insa, in timp, centrele de interes s-au inmultit si s-au deplasat catre studierea tipologiilor si a relatiilor sociale din aceasta lume a restaurantelor si mancatului ca act social, in general.

‚Nu in ultimul rand, eu nu am mai mancat aproape niciodata acasa de la 12 ani, de cand am plecat de langa ai mei ca sa merg la scoala la oras, si de atunci numai in oras am mancat. La cantina, cativa ani, la inceput, apoi numai la restaurant. Cum nu am familie si nici bucatarie acasa, mananc zilnic in oras, de zeci de ani. Asa ca, daca tot am vazut atatea si am atatea de spus pe aceasta tema, mi-am zis ca nu ar strica sa le sintetizez in scris. In prezent ma intereseaza foarte tare acest tip de consum si de consumator din punct de vedere social, ca obiect de studiu: cum se formeaza o clientela, ce ii tine intr-un anumit loc, cum poate fi influentata si manipulata, cum se formeaza obiceiurile de consum, in ce directie e de asteptat sa se indrepte lucrurile etc”, a explicat Butunoiu.

Acest lucru are legatura si cu jobul sau de head-hunter, in care este obligat sa studieze si sa evalueze oamenii, relatiile sociale dintre ei si in difeite medii.

Un alt motiv pentru care a decis sa reinceapa sa scrie review-uri de restaurante este pentru ca a fost indemnat de prieteni, cunoscuti si nu numai, care foloseau recomandarile voastre.

"Asta are si o legatura directa cu jobul meu principal, cel de head-hunter, in care sunt obligat sa studiez si sa evaluez oamenii, relatiile sociale dintre ei si in diferite medii etc. Si foarte multi cunoscuti (si nu doar ei) m-au indemnat sa scriu din nou despre restaurante, mai ales corporatistii si cei din mediul de business, in general, care aproape intotdeauna mergeau exact dupa recomandarile mele, in functie de tipul de eveniment pe care il aveau in vedere: o cina de business, una romantica, una cu familia, cu rudele de la tara, cu straini etc", sustine George Butunoiu.

Cei mai multi cititori ai sai sunt corporatisti si oameni de business, in general, care aveau nevoie de certitudini pentru anumite evenimente importante. Iar pentru ca recomandarile veneau de la unul din breasla, depre care stiau si ca nu isi poate risca credibilitatea, cu atat mai mult.

„Asa ca asta e. de departe, cea mai buna "garantie" pentru acesti cititori. Si cu ei am canale de comunicare directe, asa ca e normal ca ei sa formeze marea majoritate a audientei mele. In timp, insa, spre diferenta de Restograf, sper sa largesc audienta, si lucrez activ in directia asta”, a mai spus Butunoiu.

Incepand de astazi, veti putea citi in noua rubrica „Restaurantele Bucurestilor” toate review-urile realizate de George Butunoiu. Primul articol din serie - despre Isoletta.