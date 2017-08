Am inteles ca cei de la Hiro Sushi sunt ardeleni, din Sibiu, cred, si asa si pareau, m-as fi gandit si singur la asta. Au ales o casa mica de pe Tudor Stefan, strada care duce de la benzinarie catre Piata Floreasca, undeva aproape de mijloc, dar mai aproape de Piata Dorobantilor. Sunt langa Pescaria Dorobantilor, si poate ca au fost incurajati de exemplul lor, vazand cum un mic restaurant intr-o dugheana poate deveni vedeta cartierului, sau chiar a Bucurestiului, daca te uiti la ce scrie lumea pe Internet.

Tudor Stefan e o strada cu case mici si vechi, foarte inghesuite, printre care unii au reusit sa inghesuie si niste bloculete noi. Jos au bucataria, in mijloc, si doua camarute mai mult decat minuscule, insa la etaj e sala ceva mai mare, pe tot etajul. Amenajarea e simpla, facuta cu economie, fara vreun concept evident. Culori tari si inchise intr-un spatiu putin luminat, iarna merge bine, dar vara cu greu iti vine sa intri acolo.

Insa lumea vrea sa stea in curtea din fata la Hiro Sushi, atunci cand e cald. Rar mi-a fost dat sa vad o curticica atat de minuscula, dar cu mare priza la public. Diferenta o face acoperisul de vita de vie, care e atat de compact incat mai ca iti vine sa te sui sa verifici daca nu au trisat, daca unele frunze nu sunt cumva din plastic. M-au lasat sa fac poze, asa ca se poate intelege cate ceva din ce vreau sa spun.

Si meniul e minuscul la Hiro Sushi, dar nu ca e scurt, fiindca nu e, ci pentru ca l-au scris marunt de tot si l-au pus pe niste foi mai mici decat telefonul meu. Au toata gama clasica de sushi, maki, nigiri si alte asemenea, cu diverse combinatii si formule, inclusiv una de all you can eat. Am luat si eu un platou cu 10 bucati (crab roll, nigiri somon, nigiri crevete, nigiri crab si gunkan), la 49 de lei, cu un pahar de vin bun inclus, un Traminer din zona lor. Au fost bune.

Mi-a placut de ei, erau niste baieti cu pantaloni scurti si o fata, mai era si un personaj mai in varsta, ce parea tot de-al locului. Am vazut de multe ori minuscula gradina cu vita de vie plina, cand treceam prin fata, si si acum incepeau sa vina, la putin timp dupa ora 18. Cei mai multi pareau obisnuiti ai locului, se cunosteau cu susnumitii ardeleni, se pupau, aratau a oameni bucurosi ca au ajuns si ca se intalnesc acolo.

Mi-a placut la Hiro Sushi, mi-a placut de ei, si de sushi-ul lor, e un loc linistit in care poti veni sa mananci sushi si alte japonezarii la preturi rezonabile, cu un pahar de vin in fata. O sa mai trec pe acolo sa vad si ce fel de oameni se aduna, probabil ca Hiro Sushi e un bun candidat si la lista localurilor boeme de pe site-ul Restocracy.

Sursa foto: George Butunoiu