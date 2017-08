O sa revin la Voila dupa ce voi termina studiile despre boema. Fiindca se pare ca nu mai exista in Romania o definitie actualizata a boemei, si nici cercetari sistematice pe acest subiect, m-am apucat sa schitez eu cate ceva, pornind de la cercetarile din alte tari. M-am uitat la definitia din dictionar. Boemi si boema asa cum sunt descrisi acolo, nu mai exista in Civilizatia Occidentala, nici la noi, nici in alta parte. Au aparut acum categorii noi, de neo-boema, post-boema, despre care o sa scriu in scurt timp. O abordare pragmatica ar fi sa folosim in continuare conceptul de "boema", fiindca e cunoscut, folosit si, mai ales, bine marketat, dar sa intelegem prin asta post-boema, care e ceva cu totul si fundamental diferit.

Voila se incadreaza in definitiile si descrierile post-boemei, deci il voi numi un restaurant boem, printre altele pe care le-am inclus in aceasta categorie pe site. Unele dintre ele au o "boema" minutios fabricata de catre mari specialisti in marketing si publicitate, arhitecti si decoratori, care s-au ocupat de fiecare detaliu, altii au reusit sa construiasca o "boema" mai naturala, plecand de la spatii low profile, mai darapanate si (uneori intentionat si atent) neingrijite.

Voila, Voila Bistrot sau Bistrot Voila, cum vreti sa-i spuneti, face parte din aceasta a doua categorie. S-au instalat intr-o casa, sau o bucata de casa de pe Constantin Budisteanu, intre Catedrala Sfantul Iosif si biserica de la taierea Daciei cu Calea Grivitei, despre care acum am aflat ca se cheama Biserica Sfantul Nicolae Manea Brutaru. E un ansamblu de case acolo, la care se ajunge pe o alee destul de lunga, cea care se vede in cele doua poze: una facuta prin martie, cealalta in iulie. E o curte neingrijita, casele sunt si ele la fel, par sa vrea sa faca reparatii, dar e un santier fara sfarsit, cam in acelasi stadiu de cativa ani incoace, de cand am descoperit eu locul.

Cei de la Voila au vreo trei sali in prima casa, ce nu pare sa mai fi fost renovata in ultimii multi ani. Sunt amenajate mai studenteste, cu un mobilier simplu si ieftin. Terasa e interesanta pentru ca are copaci foarte mari, si cand ai copaci foarte mari poti pune orice, oricum si oriunde, pentru ca neo-boemilor le va placea.

Voila e un bistrou frantuzesc, si are mancare de bistrou, cu meniul scris cu creta pe tablita, evident. Sunt cateva dintre mancarurile clasice din bucataria frantuzeasca populara, inclusiv andouilletteul, parca. Mesajul pare sa fie ca la Voila Bistrot prefera sa se ocupe mai mult de mancare decat de decoruri, pe care nu vor sa dea multi bani, si ca sa nu fie obligati sa ridice preturile. Ceea ce e foarte onorabil.

Noi am luat o Limba de vitel cu hribi, Tagliatelle cu ciuperci, coniac si trufe, un Ghiveci de legume si o Gustare cu ardei copti si humus de vinete. Au fost bune, in general, insa nimic deosebit. Pastele si limba de vita erau inecate in sos, cel din urma cam gretos si fara gust, ne-am straduit sa pescuim bucatelele de limba din el. Si ghiveciul de legume a ramas mai mult de jumatate in farfurie.

Serviciul a fost destul de lent, aveau o singura chelnerita, foarte placuta dar cam depasita de situatie si cu niste mecanisme cognitive originale. Cand am facut comanda i-am spus ca vrem sa impartim tot ce e pe masa. Stiam eu de ce i-am zis asta. Evident, nu ne-a adus linguri ca sa impartim mancarea, adica asa cum fac si altii 49 din 50 de chelneri bucuresteni. I-am explicat parinteste ca nu e bine si nici frumos sa ne bagam furculitele in farfuria comuna si sa mancam direct de acolo. A fost intrutotul de acord ca nu e bine si nici frumos sa ne bagam furculitele in farfuria comuna si sa mancam direct de acolo. Dupa care i-am repetat ca si urmatoarele feluri de mancare vor avea aceeasi soarta, adica a impartirii intre noi. Au venit tot fara linguri...

Preturile sunt normale la Voila Bistrot, cu 200 de lei poti avea o masa buna in doi, cu o sticla de vin. Clienti destui, si straini si nestraini, unii cunoscuti de-ai locului, dupa cum era si de asteptat intr-un astfel de loc boem, lucru care face parte din insasi definitia boemei, dar si a celor care urmeaza dupa ea.

Voila Bistrot e un loc interesant si placut pentru cei carora le place atmosfera studenteasca si pentru cei care vor sa manace mancare frantuzeasca, populara dar adevarata, si fara sa renunte la a-si cumpara un costum sau o pereche de pantofi pentru asta. Oricum, e unul dintre putinele locuri (neo)boeme din Bucuresti in care poti manca chiar bine, cu putin noroc...

