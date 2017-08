Nu am fost chiar la toate restaurantele din Parcul Herastrau, mai sunt cateva la care nu am ajuns inca. Pana acum credeam ca La Fattoria, Il Calcio sau Complex Herastrau sunt cele mai modeste, ca sa ocolesc cuvantul, insa The Embassy Park le intrece. La mancare, in primul rand, insa si la cum arata lucrurile pe acolo.

Au mai fost niste restaurante inainte in locul acela, chiar la intrarea in parc, a doua, cred, din cele patru, cum vii pe Soseaua Nordului dinspre Bordei. Sunt departe de lac, vizavi de alt restaurant mare, Bel Mondo, care nu e cu mult mai breaz.

The Embassy Park e un restaurant mediu ca marime, insa are doua terase foarte mari, si in fata, si in spate. Au vreo doua saloane, sau unul mai mare, impartit in doua de barul din mijloc, chiar la intrare. Decorurile sunt banale, mai ales daca le masuram cu cele de la marile restaurante ale Parcului Herastrau, facute cu investitii imense. Vara nici nu le folosesc, nu dau drumul la aerul conditionat, te obliga sa stai pe terasa. In dreapta mai au un corp de cladire, care e dezafectat, il folosesc drept depozit, poate ca il reactiveaza iarna.

Terasele sunt si ele destul de sumar amenajate, cu mobilier ieftin, fara nimic special. Cea din spate e foarte mare si e sub copaci, spre diferenta de cea din fata, care e direct sub soare, doar cu niste umbrelute. Toate sunt cam degradate pe terasele de la The Embassy Park, daca te uiti cu atentie, si mobilierul, si pergolele, fac economie pana si la maturatul pe jos. Nu au ventilatoare sau stropitori, asa ca la 38 de grade Celsius, cat erau cand am ajuns noi, pana si fetele sufereau de caldura si isi faceau vant disperate, o imagine rara...

Meniul e banal, iar mancarea a fost destul de proasta. Am luat o supa de broccoli pe care nu am putut-o manca deloc, rar mi s-a intalmplat, pentru ca acesta e un lucru simplu de facut. Somonul cu sos de portocale a fost banal, legumele terciuite, fierte prea mult, au ramas si ele in farfurie. Am mancat toate pastele cu carne, desi nu erau cine stie ce, doar ca sa nu plecam nemancati de la The Embassy Park.

Au multi chelneri, cei mai multi absenti, apatici, toropiti de caldura, fara niciun chef de vorba. Mai aveau o fata foarte frumoasa pe acolo, dar nu servea, doar te conducea la masa.

Clienti destui, totusi, pe amandoua terasele. Poate si pentru ca preturile sunt ceva mai mici decat la celelalte restaurante. Am vazut pizza pe multe mese, poate ca asta o fi bun la The Embassy Park.

La The Embassy Park am mancat cel mai prost dintre restaurantele din Parcul Herastrau, si din tot ce am vazut acolo mi-au placut doar copacii, insa acestia nu sunt ai lor. Nu au facut nicio investitie acolo, l-au luat de la cei de dinainte si l-au lasat exact la fel, bazandu-se pe faptul ca bucuresteanul vine oricum, indiferent de ce primeste in farfurie sau de cati paianjeni ai pe tavan daca e in parc. Si nu s-au inselat...

Sursa foto: George Butunoiu