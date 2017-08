Boema necesita o abordare separata, trebuie construit un intreg sistem pentru asta, care nu exista in acest moment, se pare, in Romania. M-am interesat si prin mediul academic, m-am uitat si pe Internet, cred ca nu a mai studiat nimeni boema in ultima vreme, din punct de vedere structurat, stiintific (sociologic, antropologic etc.), asa ca va trebui reinventat tot, pornind chiar de la definitie. Sa vedem ca va iesi. Oricum, o sa ia multe luni de lucru.

Asadar, dupa ce voi avea un astfel de sistem de definire, de "masurare" si de clasificare a boemei, voi reveni la toate aceste localuri (restaurante, cafenele, terase etc.) pe care le-am pus acum in sectiunea cu boeme, intuitiv, dar si dupa markerii sociali pe care au reusit deja sa si-i castige, si voi scrie pe larg si documentat despre ele.

De fapt, va fi mai degraba un proces invers, un fel de "reverse engineering": voi face o lista cu toate localurile (provizoriu) "boeme", dupa ce zice piata si dupa feelingul meu, dupa care voi cauta sa vad ce au in comun, sa trag toate concluziile posibile despre ele, informatii si criterii cu care voi construi "teoria" dupa aceea, cu definitii, atribute, criterii si sisteme de clasificare etc.

Oricare ar fi concluziile si indiferent ce va iesi din aceasta analiza, sunt sigur ca Beans & Dots si Apollo111 vor ramane pe lista localurilor boeme ale Bucurestiului, si chiar pe niste locuri "fruntase", fara indoiala.

Beans & Dots si Apollo111 sunt doua dintre cele cateva spatii publice din Palatul Universul, recent restaurat, dar nu in intregime, se pare, am vazut ca inca se lucreaza la multe spatii. Palatul Universul se cheama asa pentru ca acolo a fost redactia celui mai mare si mai cunoscut ziar, se pare, de dinainte de venirea comunistilor, Universul. In corpurile de cladire din fata erau redactiile, in spate era tipografia, configuratie pe care au pastrat-o si comunistii, acolo fiind Informatia Bucurestiului, daca imi aduc aminte bine, cu tipografie cu tot. Dar pe Wikipedia scrie destul de detaliat.

Nu stiu al cui e Palatul Universul acum, cica a ajuns la un fond de investitii. L-au renovat si au facut birouri acolo, plus cateva spatii publice: cocktail-barul Fix Botanical Bar, la care nu am intrat, la etalul I, Teatrul independent si winw-barul Apollo 111(asa se prezinta) la subsol si cafeneaua Beans & Dots la parter.

Parterul e interesant, in mod deosebit, pentru ca are niste spatii pe care le pune la dispozitie freelancerilor, probabil ca celor apropiati zonelor creative (publicitate, moda etc.), si de aici concentratia mare de personaje boeme prin insasi meseria lor, platiti ca sa fie boemi, daca se poate spune astfel.

Toate spatiile sunt cu design industrial, evident, cu betonul armat al peretilor si cu tubulaturile instalatiilor la vedere, pe post de decor. Te-ai face de ras in ziua de astazi daca ai face altfel, nu mai indrazneste nimeni sa se abata de la aceasta moda, fie ca e restaurant, cafenea sau orice alt loc public, ba uneori chiar si birou.

Si sunt foarte bine facute, au lucrat multi oameni talentati la ele, asta se vede oriunde ai intoarce capul. Bine ca m-au lasat sa fac poze, altfel nu ati fi inteles despre ce e acolo, la Palatul Universul, nici daca as fi descris in zece pagini.

Luand-o de jos in sus, la subsol e Apollo111, care e un subsol, oricum l-ai decora. Pe site scrie asa: 1 intreg etaj cu o suprafata de 850 mp dedicata spectacolelor si divertismentului, 1 sala de teatru cu o capacitate de 140 de locuri si proiectie profesionala de cinema, 1 sala de repetitii, 2 sali de casting, 1 bar. Barul, cel pe care l-am pozat, e mai mult decat un bar, au si mancare. Nu multe feluri, insa mai mult decat enervantele sandviciuri si salate pe care le gasesti in multe locuri cu nume similare. Dar deschid de la ora 14 incolo, "pentru ca bucatarul nu vrea sa vina mai devreme", ni s-a spus. Nu era nimeni la pranz la Apollo111 cand am ajuns noi, insa ne-au informat ca seara e plin.

Cum nu voiam sa-l asteptam pe bucatarul de la Apollo111 sa se trezeasca si sa dea pe la "servici", am urcat un etaj, la parter, adica, la Beans & Dots. Beans & Dots e o cafenea frumoasa, interesanta, nici nu ar fi putut sa fie altfel intr-un astfel de loc. Pozele arata clar ce e inauntru si pe terasa, ba chiar si imprejurimile.

La Beans & Dots au doar quiche, unele care le vin la pachet de pe undeva, pentru ca nu le fac ei acolo. Nu cred ca fac nimic, de fapt, presupun ca nu au nici bucatarie. Am mai vazut niste biscuiti si alte cateva dulciuri, si cam atat. Fac sucuri naturale din fructe, cu storcatorul, si au si multa cafea, insa, si sunt foarte mandri de ea, e ceva ce vine direct de la Berlin, din cate am inteles, si au descris-o ca pe ceva special. O fi, nu ne-a preocupat prea mult cafeaua, pentru ca ne era foame. Aveau patru feluri diferite de quiche, cu somon, cu legume si nu mai tin minte cu ce, insa tin minte ca am luat din toate, ca sa adunam o cantitate echivalenta unui pranz. A fost cea mai proasta quiche mancata vreodata.

Cei de la Beans & Dots sunt foarte simpatici, tineri, veseli, fara griji, pusi pe glume, cu chef de vorba. E si normal sa fie astfel, regula numarul unu pentru localurile boeme este ca personalul (chelneri sau cum s-ar numi ei acolo) sa fie identici cu clientii din punct de vedere antropologic, sa nu-i poti deosebi pe unii de altii. Asa e peste tot, si daca intr-un local care isi spune boem e altfel, inseamna ca folosesc abuziv brandul.

O sa revin la Beans & Dots si la Apollo111 dupa ce ma lamuresc bine cum e cu boema, mi-a placut la ei. O sa ma duc si seara, pentru ca atunci e si mai boem, din cate mi s-a explicat. Sigur, dupa ce o sa mananc bine in alta parte...

Sursa foto: George Butunoiu