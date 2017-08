Fabrica, sau Fabrica Club, ca sa folosim numele pe care il scot ei in fata, e in egala masura si un experiment social foarte reusit, care exploateaza cu multa dibacie si buna intelegere atractia noilor generatii si a noii burghezii corporatiste (si nu numai) pentru boema si pentru excentricitate, in general.

Niste oameni cu o fina cunoastere a naturii umane bucurestene au luat o fabrica dezafectata (presupun, sper), de pe vremea comunistilor, au vopsit-o dupa cum se vede in poza, si au facut un club acolo, cu restaurant, terasa care are chiar un loc de joaca pentru viitorii neo-boemi, shop si cine stie ce o mai fi pe acolo. Nu e o noutate, totusi, peste tot in Occident e la mare moda sa transformi marile cladiri si instalatii industriale dezafectate in spatii culturale si sociale.

Zona e boema, in primul rand, pe 11 Iunie, aproape de Parcul Carol si Piata Libertatii, cu fantana ei Zodiac. E Bucurestiul vechi acolo, cu farmec, cu poezie, cu istorie, cu asezamintele religioase, cu saraci care locuiesc acolo de generatii in case pipernicite, langa care se uita cu surprindere cum se ridica blocuri mari cu apartamente scumpe.

Nu m-au lasat sa fac poze la Fabrica, nu stiu de ce. Dar din poza facuta din strada se poate deduce si restul, intr-o oarecare masura. Terasa e mare, au multe mese in curtea fabricii, jumatate sub un acoperis rigid, cealalta sub cerul liber. Au si un loc de joaca pentru copii.

Meniul e relativ simplu la Fabrica, e potrivit pentru oamenii care se duc acolo, pentru motivul pentru care ajung la Fabrica si, mai ales, pentru numarul lor mare, fiindca terasa e destul de incapatoare, si cand se umple (seara, presupun), nu poti hrani atatea guri cu mancare pentru sclifositi. Si e chiar rezonabila mancarea, pentru un astfel de loc, daca e sa masuram cu alte terase boeme.

Serviciul nu e prea boem la Fabrica, daca e sa comparam iarasi cu alte restaurante boeme. Au cateva chelnerite binevoitoare si doritoare sa faca ce trebuie, dar sunt cam depasite de situatie si, mai ales, de canicula. E un serviciu cam industrial, dar e si greu sa fie altfel, la marimea terasei, asa ca e bine sa va inarmati cu rabdare.

Fabrica Club - Pub - terasa e, asadar, unul dintre marile locuri boeme ale Bucurestiului, mare ca intindere, in primul rand, si printre putinele care au o bucatarie mai consistenta, fiindca la celelalte restaurante, cafenele si terase boeme mananci mai mult biscuiti si sanviciuri, in cel mai bun caz. Sigur, dspre ce se intampla in club si dincolo de mesele de pe terasa trebuie, si se va scrie separat si in detaliu, intr-o zi, cand va fi gata site-ul cu toata boema Bucurestiulu, nu numai sectiunea de restaurante de aici, de pe Restocracy. Dar va veni si ziua aceea...

Sursa foto: George Butunoiu