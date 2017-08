A mai fost un restaurant Santorini, pe Bulevardul Decebal, am scris despre el in urma cu cativa ani, insa nu e acelasi mutat cu cateva sute de metri mai incolo, mi-au spus ca e doar o coincidenta de nume.

Santorini a fost deschis in ianuarie 2017 intr-o casa de pe Mihai Bravu, chiar unde incepe pasajul pe sub Piata Muncii, si e aproape lipit de alt restaurant care e in Lista Restocracy, Ali Baba, cel putin deocamdata.

E o casa mica, fara etaj, dar cu o curte mare, in care au facut o terasa frumoasa. Casa de tip vagon are un salon mare, cu doua compartimente, cu un perete de sticla spre bulevard si cu bucataria in spate. E renovata, amenajata sa arate ca o taverna greceasca, destul de reusit. Culorile tipice grecesti, alb si albastru azur, decoruri pescaresti. Au aer conditionat care merge bine inauntru, insa afara, pe terasa, nu au ventilatoare sau stropitori, si in mijlocul lui august nu am putut sta afara.

Meniul de la Santorini e din bucataria greceasca traditionala, cu multe dintre felurile cunoscute de-acum bucurestenilor. Eu am luat o supa de creveti, destul de buna, dar prea groasa, dupa gustul meu, chiftelute de dovleac putin cam arse, tinute prea mult in tigaie, dar bune, totusi, niste ciuperci cu ansoa interesante, insa atat de sarate incat a trebuit sa le las in farfurie, un fel de terci de spanac fara niciun gust, care nu ar fi trebuit sa ajunga pe masa vreunui client, si cunoscutii creveti in sos de unt, care sunt intotdeauna buni, greu sa-i gresesti, chiar daca nu esti chiar cel mai bun bucatar.

Preturile sunt normale, nu atat de mici pe cat te-ai astepta sa scada odata cu distanta fata de centru, o masa in doi te costa cam 200 de lei, ceea ce e rezonabil.

Serviciul a fost destul de bun la Santorini, clienti erau destui, si e normal sa fie astfel, pentru ca nu cred ca sunt multe restaurante bune in zona.

Santorini e, asadar, un restaurant corect, cu mancare destul de buna, frumos amenajat, o alegere buna pentru multi bucuresteni din partea de est a orasului.

Sursa foto: George Butunoiu