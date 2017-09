Pana acum am numarat vreo 12 restaurante cu vedere panoramica in Bucuresti, numitele roof-top bars sau restaurants, adica restaurante, cafenele sau alte localuri la inaltime, adesea pe acoperisurile unor cladiri inalte ale orasului.

SkyBar, sau SkyBar Dorobanti, cum am vazut ca se mai prezinta, e unul dintre acestea, si e pe acoperisul unui bloc cu 5 etaje de pe Calea Dorobantilor, aproape si pe aceeasi parte cu Liceul Caragiale. E de mai multi ani acolo, sa fie vreo cinci.

SkyBar Dorobanti are pereti de sticla si acoperis retractabil, un acoperis opac, sa nu te bata soarele caniculei in mijlocul verii. Aerul conditionat le merge destul de bine, asa ca par sa fi rezolvat problema temperaturii in mai multe anotimpuri. Nu stiu daca sunt deschisi si iarna, insa nu m-ar mira, macar cand nu e ger sa crape pietrele.

SkyBar Dorobanti e frumos amenajat pentru un astfel de loc, vesel, colorat, tineresc, cu canapele confortabile si mese joase, de cafenea. SkyBar Dorobanti nu e printre cele mai inalte roof-top bars, sunt altele mult mai sus decat el, insa vederea panoramica e la fel de impresionanta, se vede o buna parte a bogatului cartier al Dorobantilor - cel din poze.

Meniul e scurt si destul de simplu la SkyBar Dorobanti, si e normal sa fie astfel, pentru a SkyBar Dorobanti e o cafenea, nu un restaurant, si toata lumea care merge acolo are ambianta si privelistea in minte, nu mancarea. Insa e mancare destul de buna, atent facuta si bine prezentata, asa ca poti manca chiar pe saturate la SkyBar Dorobanti, daca ai noroc ca cele cateva feluri sa se potriveasca bine cu gusturile.

Si serviciul a fost bun la SkyBar Dorobanti, cu o chelnerita mica foarte atenta si civilizata, mi-a placut mult de ea. Preturile la mancare sunt normale, nimic special de spus despre ele. Nu m-am uitat la bauturi, dar presupun ca si acolo sunt rezonabili. Nu era nimeni in afara de mine la pranz, insa cred ca toata lumea se aduna doar seara la SkyBar Dorobanti.

SkyBar Dorobanti e, asadar, unul dintre roof-top restaurants frumoase, placute si corecte ale Bucurestiului. E de luat in calcul ori de cate ori vreti sa experimentati acesta vedere de la inaltime a orasului, de unde totul se vede frumos si impecabil... :)

Sursa foto: George Butunoiu