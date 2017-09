Magazinul viitorului va fi cel mai puternic canal media al unui brand, oferind experiente consumatorilor care vor fi cele mai profitabile produse pe care un retailer le poate vinde. Dar pentru a ajunge acolo, retailul, asa cum il stim, trebuie sa moara. Care sunt elementele ce vor defini retailul de maine, incotro se indreapta aceasta, ce rol are ecommerce-ul in aceasta ecuatie si cine va supravietui pe o piata in care deja a inceput o apocalipsa a brick-and-mortar-ului?

Toata industria retailului vorbeste despre nevoia de schimbare si de inovare, dar nu multe sunt brandurile care chiar fac ceva in acest sens. Cu exceptia gigantului Amazon, care deja transforma comertul, retailerii sunt de abia in faza in care isi gandesc strategii si idei si lanseaza doar reiteratii ale conceptelor deja existente pe piata, insa nu au vointa si urgenta de a realiza schimbari semnificative si radicale. “Rezultatele de business diferite apar din paradigme mentale diferite. Moartea retailului se va petrece prin diferentiere. Cei care nu vor reusi sa faca acest lucru, probabil vor disparea si vor lasa locul celor care pot sa se transforme, sa riste venind cu un model diferit fata de cel al competitorilor. Si pana la business in sine, sub risc sunt in primul rand oamenii care il conduc”, este de parere Mihai Bonca, consultant si fondator al Brand Arhitects.

Se spune ca schimbarea are loc incet, apoi brusc. “Schimbarea nu este o nevoie, ci un criteriu de existenta. Un organism economic care nu evolueaza va fi inghitit de ceilalti, iar tehnologia a accelerat acest proces”, spune Mihai. Iata o perspectiva despre transformarile din industrie si cum ar putea arata retailul de maine, potrivit Business of Fashion.

Mihai Bonca, consultant de marketing si fondator al Brand Arhitects, este speaker in cadrul celei de-a cincea editie a Retail Arena. Vino pe 25-26 octombrie, la Sheraton, sa il asculti!

eCommerce-ul va fi principalul canal de vanzare

La nivel global, comertul online reprezinta intre 12% si 35%, in functie de dezvoltarea pietei online. In SUA, se estimeaza ca in urmatorii 6 ani va ajunge la 25% din totalul comertului, iar in Marea Britanie poate depasi procentul de 30% in aceeasi perioada. In Romania, se estimeaza ca in 3 ani va depasi 7% din piata totala.

Tot la capitolul cifre, trei companii – Amazon, Alibaba si eBay – vor controla 40% din eCommerce-ul global, iar in decurs de 15 ani, comertul online va depasi comertul engross conventional in tarile dezvoltate, pe masura ce va aparea un nou val de tehnologii omniprezente.

„Nu cresterea e-commerce-ului pune sub pericol retailul. El doar a ajutat sa repozitioneze retailul clasic din ceva invechit, care nu aduce prea multa valoare shopper-ului”, spune Mihai Bonca.

Produsele se vor auto-aproviziona

Urmatoarea revolutie profunda a comertului electronic se va reflecta in produsele, casele, autovehiculele, aparatele si chiar ambalajele care se vor conecta, comunica, tranzactia sau aproviziona in numele consumatorului. De exemplu, cutia cu mancare pentru pisici se va umple singura atunci cand mai ai doar un sfert din capacitate. Becul care este pe cale sa se consume se va comanda online, calculand in cat timp se va arde vs in cat timp va fi livrat. Folosirea penultimului scutec din cutie va declansa livrarea a 20 bucati noi la usa. Si multe alte produse isi vor gestia propria reaprovizionare, totul realizat cu o minima interventie din partea consumatorilor.

Aceasta tendinta, care s-ar putea concretiza mai tarziu pe plan local decat in alte piete internationale, ar functiona pentru produse standard, pe care oamenii le cunosc: „In ecuatia riscului, tranzactionarea automata ar trebui sa aiba loc pentru produse cu un risc si mai scazut. Probabil tot ce este comodity intr-o casa, ar putea fi tranzactionat automat, cu conditia sa aiba incredere in retailer ca nu va modifica pretul de-a lungul timpului”, explica Mihai Bonca.

Amazon ofera deja consultari gratuite pentru tehnologia conectata la casa deoarece stie foarte bine ca firma care conecteaza locuinta detine consumatorii din ea. Alti furnizori, precum Google sau Walkmart, ofera un metaserviciu pentru a gestiona majoritatea achizitiilor regulate. Ecommerce-ul nu va mai fi despre ceea ce facem, ci un lucru care doar va fi, iar noi il vom trata ca atare.

Retailul fizic nu va mai fi un canal de cumparaturi

Rolul si scopul spatiilor comerciale nu vor mai fi in principal de a vinde produse si mai degraba vor actiona ca niste portaluri fizice ale experientelor de brand si produs. Spatiile fizice vor deveni locuri unde mergem sa invatam, sa fim inspirati, sa vedem si sa incercam lucruri noi. Dincolo de consum, vom merge in aceste spatii pentru divertisment, educatie, conexiune si comunitate.

„Magazinele deja se diferentiaza in functie de clienti si de ocazia de shopping pe care o adreseaza. Cred ca aceasta diferentiere va continua si din perspectiva prezentarii produselor, a informatiilor, a consultantei si a procesului de achizitie”, spune Mihai Bonca.

Asta nu inseamna ca nu vor exista produse de vanzare in aceste spatii fizice, ci doar ca accentul nu va fi pus asupra vanzarilor, ci mai degraba pe crearea unei conexiuni cu consumatorul care sa transceanda magazinul. Felul in care spatiile vor fi construite, amenajate si gestionate nu va mai semana cu operatiunile din retailul de azi. Nu vom mai avea magazine, ci povesti. Nu produse, ci productii.

“Un driver principal va fi constituit de producatori, intrucat la randul lor incearca cu disperare sa se diferentieze. Se vorbeste destul de mult de Category Management, care azi inseamna mai mult un „taylored category design”. Insa fara un efort sustinut de reinventare si de investitie in personal din partea retailerilor, este greu de crezut ca rafturile fizice vor deveni mai atractive”, considera Mihai Bonca.

Vom avea o “criza a refugiatilor” din retail

Aproape 4,6 milioane de americani lucreaza in comertul cu amanuntul, care este si cel mai important angajator al tarii. In alte piete, retailul reprezinta printre cele mai importante sectoare economice, care angajeaza o buna parte din forta de munca.

"Crizele pe piata muncii au avut loc in industrii care nu s-au diferentiat si nici transformat la timp. Cu siguranta si retail-ul, fiind o piata conservatoare in esenta ei, va fi scuturat de noii veniti, care sunt finantisti, oameni cu experienta la bursa sau ingineri IT", considera Mihai Bonca.

Amazon deja a dovedit ca poate construi un magazin fara casierii. Robotii, depozitele complet automatizate, call center-urile, camioanele de livrare fara sofer si chiar managementul magazinului prin inteligenta articiala nu mai sunt scenarii SF si devin tot mai clare si actuale.

"Tehnologia elimina job-urile cu valoare adaugata scazuta, iar in retail se pare ca valoare adaugata umana nu a fost pusa atat de mult in evidenta de modelul de business actual", adauga acesta.

Orice fiinta umana care nu va genera aceasta valoare adaugata, fie prin creativitate, expertiza sau intuitie, va fi inlocuita. Vom intra intr-o noua era a retailului, in care comerciantii vor trebui sa se decida pe ce parte a baricadei se situeaza: aleg oamenii – dar se pregatesc sa plateasca pentru cei mai buni din piata – sau robotii – dar ar trebui sa inceapa sa investeasca in tehnologie.

Sursa foto: Perfect Lazybones/Shutterstock