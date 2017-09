Retailerul german Lidl a deschis primul pop-up store din Romania, in cladirea Magheru One din Bucuresti, unde va comercializa colectia de haine esmara by Heidi Klum, disponibila de altfel in toate magazinele Lidl din tara.

Primul pop-up store Lidl a fost deschis astazi la parterul cladirii Magheru One (Bd. Magheru Nr. 1-3, Bucuresti) si este dedicat colectiei de haine esmara by Heidi Klum, cu tema Heidi and The City, inspirata de New York, orasul preferat al vedetei.

In cadrul magazinului, clientele pot proba piesele vestimentare sau pot apela la consultantii de vanzari pentru cumparaturi. Mai mult, produsele din colectie pot fi rezervate si online, prin intermediul formularului pus la dispozitie pe www.lidl.ro, pana in data de 25 septembrie, in limita stocului disponibil, si ridicate ulterior din pop-up store, in termen de cel mult 3 zile. Magazinul va fi deschis in perioada 18 septembrie - 1 octombrie, intre orele 08:00 si 22:00.

Articolele vestimentare inspirate de una dintre cele mai cosmopolite metropole ale lumii, New York, vor fi disponibile si in toate magazinele Lidl din tara, in perioada 18 - 24 septembrie. Linia vestimentara se remarca prin versatilitate, cuprinzand atat piese pentru un look casual, precum bluze cu maneca scurta (44.99 lei/buc), jeansi (69.99 lei) si hanorace (69.99 lei), dar si piese mai indraznete, care pot scoate in evidenta o tinuta clasica: haine cu imprimeu leopard, precum paltoane (119 lei/buc) sau jachete rock din piele intoarsa (299 lei/buc). Pe langa articolele vestimentare disponibile in marimile 34-44, colectia cuprinde si incaltaminte, precum pantofi stiletto (119 lei), ghete cu toc (139 lei) sau sneakers (99.99 lei), cu marimi cuprinse intre 37 si 41.