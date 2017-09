In plus, pana la finalul saptamanii beneficiezi de o noua promotie: cumperi un bilet la Retail Arena, full event sau pentru orice modul din cadrul conferintei, si primesti gratuit un al doilea bilet. Promotia se desfasoara pana pe 24 septembrie, iar pentru a intra in poseseia celui de-al doilea bilet, trimite un email la adresa retailarena@internetcorp.ro.

Aflat la a cincea editie, evenimentul retailArena, dedicat comertului multichannel si organizat de wall-street.ro, va avea loc in acest an pe 25 si 25 octombrie, cu tema REthink Retail.

Editia din acest an aduce fata in fata retailul modern si traditional pentru un schimb win-win de strategii si tehnici de fidelizare a consumatorilor pe piata in care viteza conteaza.

Mai mult, in cadrul evenimentului vom pune pe tapet cele mai mari provocari ale momentului, solutiile retailerilor la schimbarile de comportament ale cumparatorului si vom aduce in lumina reflectoarelor jucatori interesanti din afara Bucurestiului, care au reusit sa reziste si sa se reinventeze pe o piata dinamica si intr-o permanenta transformare.

retailArena va reuni pe scena marile lanturi de retail din Romania, dezvoltatori si proprietari de spatii comerciale, producatori, comercianti independenti, distribuitori, specialisti in retail (packaging, logistica, marketing, SEO, Social Media), antreprenori interesati de oportunitatea comertului online, furnizori de servicii.